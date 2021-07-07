Из сумки торчат провода: в России неизвестный захватил сотрудников банка (ФОТО, ВИДЕО)

В российском городе Тюмень злоумышленник захватил заложников в банке. Видео с места событий появилось в Сети.

В России неизвестный взял в заложники сотрудников банка. Фото: РБК Украина

Как стало известно, сегодня, 7 июля, в отделение одного из российских банков вошел неизвестный в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода. Он передал записку сотрудникам банка и потребовал выдать ему пятнадцать миллионов рублей.

Полицейские эвакуировали пол сотни жильцов из многоквартирного дома, в котором находится отделение банка. На данный момент в Министерстве внутренних дел РФ подтвердили информацию о захвате заложников. Как сообщают представители правоохранительных органов в плену у вымогателя находятся двое сотрудников банка.

Злоумышленник утверждает, что у него в сумке имеется "опасный предмет". Представители банка на официальном сайте рассказали о том, что сотрудничают со стражами порядка, для скорейшего разрешения ситуации с захватом отделения.





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