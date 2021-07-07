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Главная Новости Мир Россия Из сумки торчат провода: в России неизвестный захватил сотрудников банка (ФОТО, ВИДЕО)
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Из сумки торчат провода: в России неизвестный захватил сотрудников банка (ФОТО, ВИДЕО)

Злоумышленник захватил заложников и требует пятнадцать миллионов рублей

сегодня, 10:39
Автор:

Денис Подставной

В российском городе Тюмень злоумышленник захватил заложников в банке. Видео с места событий появилось в Сети. 

Из сумки торчат провода: в России неизвестный захватил сотрудников банка (ФОТО, ВИДЕО)

В России неизвестный взял в заложники сотрудников банка. Фото: РБК Украина

Как стало известно, сегодня, 7 июля, в отделение одного из российских банков вошел неизвестный в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода. Он передал записку сотрудникам банка и потребовал выдать ему пятнадцать миллионов рублей. 

Полицейские эвакуировали пол сотни жильцов из многоквартирного дома, в котором находится отделение банка. На данный момент в Министерстве внутренних дел РФ подтвердили информацию о захвате заложников. Как сообщают представители правоохранительных органов в плену у вымогателя находятся двое сотрудников банка.

Злоумышленник утверждает, что у него в сумке имеется "опасный предмет". Представители банка на официальном сайте рассказали о том, что сотрудничают со стражами порядка, для скорейшего разрешения ситуации с захватом отделения. 

Из сумки торчат провода: в России неизвестный захватил сотрудников банка (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в российском городе Санкт-Петербург сотрудники ФСБ задержали консула Эстонии Марта Лятте. Стало известно, что инкриминируют дипломату. Российские чиновники пообещали принять необходимые меры по поводу данной ситуации в соответствии с нормами международного права. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что на Дальнем Востоке исчез российский самолет АН-26 с 28 людьми на борту. Сообщается, что 22 из них были пассажирами, а 6 — членами экипажа. Известно, что связь с воздушным судном была потеряна за десять километров до посадки самолета в местном аэропорту. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rossii-neizvestnyy-napal-sberbank-vzyal-sotrudnikov-1625639826.html
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