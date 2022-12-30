Из-за провала войны в Украине Путин изолировался не только от Запада, но и от своих элит, – WP

После 10 месяцев полномасштабной войны против Украины президент РФ Владимир Путин подошел к 23-й годовщине своего правления в максимальной внешней и внутренней изоляции за все эти годы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что нападение на Украину разрушило экономические связи России с Западом, которые выстраивались десятилетиями. Страна превратилась в международного изгоя, а сам Путин значительно отдалился от российских элит.

По словам собеседников издания из околокремлевских кругов, сегодня Путин "чувствует потерю своих друзей". Российские элиты раскололись – одни хотят прекращения войны, другие считают нужным усилить эскалацию. Но и те, и другие недовольны текущей тактикой России в войне.

"Это фигура (Ред. – Путин), которая в глазах элиты кажется неспособной давать ответы на вопросы. Элита не знает, во что верить, и боится думать о завтрашнем дне", – отметила изданию старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Татьяна Становая.

Отметим, полномасштабное вторжение РФ в Украину произошло 24 февраля 2022 года. Оно осуществлялось сразу по нескольким направлениям – на Донбасс, Одессу, Запорожье, Харьков, Сумы, Чернигов и на Киев. Аналитики полагают, что план состоял в быстром и полном захвате всей страны. Но в итоге он полностью провалился.

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