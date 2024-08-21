Из-за событий в Курской области Россия пригрозила журналистам всех стран

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Slava Kot
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет отслеживать и проверять журналистов, осуществляющих репортажи из Курской области. По ее словам, это связано с незаконным проникновением представителей медиа через границу на территорию России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Мария Захарова в эфире пропагандистского радио Sputnik пригрозила журналистам, пересекшим российско-украинскую границу и ведущих свою деятельность с подконтрольных Украине территорий Курщины.
Несколько дней до этого депутат Госдумы РФ Алексей Чепа заявил, что иностранные журналисты должны быть привлечены к ответственности за нарушение российского законодательства из-за пересечения границы России и захода на территорию Курской области.
Как сообщал портал "Комментарии", ФСБ РФ открыла уголовное производство против журналистов итальянского телеканала RAI, посетивших Курскую область и показавших репортаж с деятельностью украинских сил. Согласно российскому законодательству, журналистам грозит до 5 лет за незаконное пересечение границы РФ. Помимо итальянских журналистов, россияне заявили, что проводят проверку и британских, которые могли находиться в Курской области.
Также "Комментарии" писали, что посетивший Курскую область американский журналист Джейсон Джей Смарт рассказал об отношении местных жителей к Путину. Кроме того, он заметил невероятные вещи, когда россияне говорят на украинском в Курской области, а украинские военные общаются на русском.
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