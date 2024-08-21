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Из-за событий в Курской области Россия пригрозила журналистам всех стран

Россия угрожает журналистам, которые пересекли границу и снимают материалы в Курской области.

сегодня, 10:27
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Slava Kot

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет отслеживать и проверять журналистов, осуществляющих репортажи из Курской области. По ее словам, это связано с незаконным проникновением представителей медиа через границу на территорию России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Из-за событий в Курской области Россия пригрозила журналистам всех стран

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова в эфире пропагандистского радио Sputnik пригрозила журналистам, пересекшим российско-украинскую границу и ведущих свою деятельность с подконтрольных Украине территорий Курщины.

"И с каждым журналистом, так ли так называемым журналистом, или теми, кто работает под прикрытием западных журналистов… Каждый этот случай будет, безусловно, на контроле, будет проводиться по нему проверка, он будет отслеживаться, это касается журналистов всех стран", — сказала Захарова.

Несколько дней до этого депутат Госдумы РФ Алексей Чепа заявил, что иностранные журналисты должны быть привлечены к ответственности за нарушение российского законодательства из-за пересечения границы России и захода на территорию Курской области.

Как сообщал портал "Комментарии", ФСБ РФ открыла уголовное производство против журналистов итальянского телеканала RAI, посетивших Курскую область и показавших репортаж с деятельностью украинских сил. Согласно российскому законодательству, журналистам грозит до 5 лет за незаконное пересечение границы РФ. Помимо итальянских журналистов, россияне заявили, что проводят проверку и британских, которые могли находиться в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что посетивший Курскую область американский журналист Джейсон Джей Смарт рассказал об отношении местных жителей к Путину. Кроме того, он заметил невероятные вещи, когда россияне говорят на украинском в Курской области, а украинские военные общаются на русском.



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