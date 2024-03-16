В 2023 году в РФ на 30% выросло количество мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет.

В РФ растет количество инвалидов. Фото из открытых источников

Как сообщает военная разведка Великобритании, согласно анализу данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ, между 2022 и 2023 годами произошел рекордный рост российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью.

Сообщается, что в 2022 году в РФ официально насчитывалось 1,67 млн. мужчин с инвалидностью, однако уже в 2023 году это число выросло на 507 тыс. человек или на 30%.

Отмечается, что увеличение количества мужчин с инвалидностью связано с войной в Украине, поскольку значительное большинство из более 355 тыс. жертв, понесенных российской армией в результате конфликта в Украине, — это раненые военнослужащие.

В разведке отметили, что рекордный рост мужчин-инвалидов в возрасте 31-59 лет и раненых существенно отразится на медицинских и социальных службах России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США придумывает все новые и новые "схемы", чтобы отложить на неопределенный срок рассмотрение вопроса о выделении Украине нового пакета макрофинансовой помощи, отметил политолог Петр Олещук. При этом Олещук выразил удивление, что до сих пор находятся сограждане, которые берутся доказывать, что "Дональд Трамп с республиканцами мечтают о помощи Украине".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна устанавливать для себя "красные линии" в российско-украинской войне, в частности, в вопросе возможной отправки своих войск в Украину. Президент Латвии также перефразировал известное крылатое латинское выражение "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен") на "Russia delenda est" ("Россия должна быть разрушена").