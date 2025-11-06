logo

Избиратели Путина могут предать его, но есть нюанс: детали
Избиратели Путина могут предать его, но есть нюанс: детали

Политолог Валентин Гладких считает, что политические, экономические и социальные проблемы могут спровоцировать локальные и кратковременные протесты в России.

6 ноября 2025, 08:55
Последствия войны все больше влияют на жизнь россиян: после ударов дронами они часто остаются без электроэнергии и водоснабжения, а атаки на нефте- и газоперерабатывающие заводы создают дефицит топлива. Эти обстоятельства могут стать катализатором социальной напряженности и спровоцировать протесты.

Избиратели Путина могут предать его, но есть нюанс: детали

Политолог Валентин Гладких объяснил, насколько вероятны протестные процессы в России и что еще способно ускорить их появление. К примеру, 3 ноября в результате дроновой атаки на подстанцию в Рыльске Курской области без света остались около 16 тысяч потребителей.

Гладких отмечает, что скопление внутриполитических, экономических и социальных заморочек может провоцировать людей к демонстрациям. Он напомнил, что в начале полномасштабной войны в некоторых республиках Северного Кавказа возникало недовольство из-за мобилизации. Многие россияне выезжали за границу во избежание призыва, что негативно повлияло на экономику и потерю рабочих ресурсов.

Стоит отметить, что Владимир Путин подписал закон о "вечном" призыве, предусматривающий привлечение россиян призывного возраста в армию в течение всего года, а также закон о мобилизации резервистов для охраны критически важных объектов. После перехода на контрактную службу некоторые граждане возвращались, понимая, что их мобилизация пока не грозит.

Гладких подчеркивает, что в случае повторного масштабного призыва ситуация может повториться, а власти вынуждены будут применять репрессии, что потенциально спровоцирует протесты. Он сомневается, что они могут серьезно угрожать режиму, но даже локальные и кратковременные выступления населения имеют значение, поскольку могут запустить цепные реакции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/protesti-rosiyi-politolog-pripustiv-shho-mozhe-stati-yihnim-katalizatorom_n2946863
