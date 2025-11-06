logo_ukra

Виборці Путіна можуть його зрадити, але є нюанс: деталі

Політолог Валентин Гладких вважає, що політичні, економічні та соціальні проблеми можуть спровокувати локальні й короткочасні протести в Росії.

6 листопада 2025, 08:55
Наслідки війни все сильніше впливають на життя росіян: після ударів дронами вони часто залишаються без електроенергії та водопостачання, а атаки на нафто- та газопереробні заводи створюють дефіцит палива. Ці обставини можуть стати каталізатором соціальної напруги та спровокувати протести.

Виборці Путіна можуть його зрадити, але є нюанс: деталі

Політолог Валентин Гладких пояснив, наскільки ймовірні протестні процеси в Росії та що ще здатне пришвидшити їх появу. Наприклад, 3 листопада внаслідок дронової атаки на підстанцію у Рильську Курської області без світла залишилися близько 16 тисяч споживачів.

Гладких зазначає, що накопичення внутрішньополітичних, економічних і соціальних проблем може стимулювати громадян до демонстрацій. Він нагадав, що на початку повномасштабної війни у деяких республіках Північного Кавказу виникали невдоволення через мобілізацію. Багато росіян виїжджали за кордон, щоб уникнути призову, що негативно вплинуло на економіку та втрату робочих ресурсів.

Варто зазначити, що Володимир Путін підписав закон про "вічний" призов, який передбачає залучення росіян призовного віку до війська протягом усього року, а також закон про мобілізацію резервістів для охорони критично важливих об’єктів. Після переходу на контрактну службу деякі громадяни поверталися, розуміючи, що їхня мобілізація поки що не загрожує.

Гладких підкреслює, що у разі повторного масштабного призову ситуація може повторитися, а влада змушена буде застосовувати репресії, що потенційно спровокує протести. Він сумнівається, що вони зможуть серйозно загрожувати режиму, але навіть локальні та короткочасні виступи населення мають значення, оскільки можуть запустити ланцюгові реакції.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Європейський Союз готується суттєво посилити правила видачі віз для громадян Росії, йдеться у матеріалі Politico. Згідно з інформацією, наданою трьома європейськими чиновниками, у разі ухвалення нових правил росіяни переважно отримуватимуть одноразові шенгенські візи, тоді як раніше їм частіше видавали багаторазові дозволи.



Джерело: https://24tv.ua/protesti-rosiyi-politolog-pripustiv-shho-mozhe-stati-yihnim-katalizatorom_n2946863
