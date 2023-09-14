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Известная российская актриса может на 20 лет попасть в тюрьму: в чем ее обвиняют

В Рамилии Искандер дома провели обыск, в машине актрисы обнаружили целых два килограмма наркотиков.

14 сентября 2023, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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В РФ арестовали известную актрису Рамилю Искандер. Ей светит 20 лет колонии, потому что дома у артистки обнаружили наркотики, два килограмма мефедрона и дозу кокаина.

Известная российская актриса может на 20 лет попасть в тюрьму: в чем ее обвиняют

Рамиля Искандер (фото из открытых источников)

"Наркотики были обнаружены в ходе обысков в доме Рамили Хисамовой (настоящая фамилия) в поселке Марушкинское и в салоне ее автомобиля Subaru. Всего полицейские изъяли чуть меньше 2 кг мефедрона и 0,05 г кокаина. Против актрисы возбудили уголовное дело за покушение на сбыт в особо крупном. Ей угрожают до 20 лет колонии", – информируют журналисты российского Telegram-канала SHOT.


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По информации российских СМИ, обыски в жилище Искандер были 29 августа. Наркотики находились, завернутые в свертки, и были спрятаны под обшивкой ее авто. Поэтому 46-летнюю актрису задержали и теперь допрашивают правоохранители.

Актриса известна по многим ролям в фильмах и сериалах. Она сыграла роль жены Ивана Грозного в фильме "Царь", еще была задействована в театре. Искандер, рассказывают, была актрисой дубляжа.

В частности, россиянка озвучила киноленты, где играла Мила Кунис, Скарлетт Йохансон, Марион Котийяр. Женщина не писала в соцсетях и редко рассказывала о том, как живет. Также эта российская актриса не озвучила собственной позиции о начале полномасштабного российского вторжения против Украины. Также неизвестно, была ли актриса в рядах поклонников путинского режима.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса заявила , что готова отправить своих сыновей убивать украинцев. Известная артистка из РФ Наталья Антонова, игравшая роли во многих отечественных телесериалах и фильмах, заявила, что пошлет собственного сына участвовать в войне, которую начал их агрессивный Путин на территории Украины.



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Источник: https://t.me/shot_shot/56892
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