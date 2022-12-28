Известная российская музыкальная группа выпустила песню о войне в Украине

Популярная российская музыкальная группа Pussy Riot выпустила песню под названием "Мама, не смотри телевизор". Данной композицией исполнители выразили открытый протест путинскому режиму, осудили войну в Украине и призвали президента России и его соратников предстать перед международным трибуналом. Помимо этого, в песни четко прослеживается призыв и ко всему миру, группа призвала крупнейшие страны и компании Запада прекратить бизнес с РФ, не покупать у агрессора нефть и газ.

Фото тематическое, из открытых источников





Согласно официальному заявлению участников музыкального коллектива, название песни является ссылкой на слова российского солдата. В одном из разговоров со своей матерью, военнослужащий сказал ей: "Мама, здесь нет фашистов, не смотри телевизор". По мнению исполнителей, правительство РФ использует свое влияние на СМИ, чтобы "разжечь ненависть в сердцах людей".





"Наша песня — это крик души, крик отчаяния и негодования. Это знак полного несогласия с тем, что сейчас делает Путин и его кровавые марионетки. Нашей страной управляет монстр-людоед", — подчеркнули исполнители песни.





Стоит отметить, что коллектив Pussy Riot с самого начала военного вторжения в Украину выступил против так называемой" специальной военной операции". Участники группы активно принимали участие в различных протестах, за что неоднократно привлекались к ответственности и преследованиям со стороны спецслужб РФ.





Напомним, ранее мы сообщали, что на войне в Украине с каждым днем гибнет все больше граждан Польши. Власти соседнего государства сильно обеспокоены желанием своих жителей воевать за Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!