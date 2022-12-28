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Известная российская музыкальная группа выпустила песню о войне в Украине

Известно, что данный колектив неоднократно привлекался к ответственности из-за своей антипутинской позиции

сегодня, 08:57
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Популярная российская музыкальная группа Pussy Riot выпустила песню под названием "Мама, не смотри телевизор". Данной композицией исполнители выразили открытый протест путинскому режиму, осудили войну в Украине и призвали президента России и его соратников предстать перед международным трибуналом. Помимо этого, в песни четко прослеживается призыв и ко всему миру, группа призвала крупнейшие страны и компании Запада прекратить бизнес с РФ, не покупать у агрессора нефть и газ. 

Известная российская музыкальная группа выпустила песню о войне в Украине

Фото тематическое, из открытых источников


Согласно официальному заявлению участников музыкального коллектива, название песни является ссылкой на слова российского солдата. В одном из разговоров со своей матерью, военнослужащий сказал ей: "Мама, здесь нет фашистов, не смотри телевизор". По мнению исполнителей, правительство РФ использует свое влияние на СМИ, чтобы "разжечь ненависть в сердцах людей". 


"Наша песня — это крик души, крик отчаяния и негодования. Это знак полного несогласия с тем, что сейчас делает Путин и его кровавые марионетки. Нашей страной управляет монстр-людоед", — подчеркнули исполнители песни. 


Стоит отметить, что коллектив Pussy Riot с самого начала военного вторжения в Украину выступил против так называемой" специальной военной операции". Участники группы активно принимали участие в различных протестах, за что неоднократно привлекались к ответственности и преследованиям со стороны спецслужб РФ. 


Напомним, ранее мы сообщали, что на войне в Украине с каждым днем гибнет все больше граждан Польши. Власти соседнего государства сильно обеспокоены желанием своих жителей воевать за Украину.



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Источник: https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,157211,29299235,pussy-riot-przeciwko-wojnie-w-ukrainie-i-autorytarnemu-rezimowi.html?_ga=2.69227027.2078519616.1672204511-1559444219.1667394767
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