Российская певица Алсу, не комментировавшая террористическое вторжение России в Украину, рассказала о своих ощущениях после развода с бизнесменом Яном Абрамовым и реакции детей на ситуацию. Как сообщает пропагандистское издание КП, дочери Алсу сохранили хорошие отношения с отцом.

Певица Алсу (фото из открытых источников)

"По моему мнению, родители важнейшие для детей. В этом ничего не изменилось. Мне повезло, что мои дети очень мудры," — отметила певица.

Алсу также поделилась своими мыслями о новом этапе жизни после развода. Она призналась, что до замужества была на попечении своего отца, а во время брака — на попечении мужа. Певица отметила, что ей было нелегко сделать этот шаг, однако почувствовала в себе новые силы и уверенность. "Оказалось, я гораздо сильнее, чем думала. У меня открылось новое дыхание. Оказывается, женщины могут все," — добавила Алсу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алсу сделала заявление после развода и показала своего сына. Российская певица Алсу, которая сейчас переживает развод со своим мужем-бизнесменом Яном Абрамовым, отметила свой день рождения, опубликовав фотографию с самыми близкими ей людьми на своей странице в Instagram. На снимке видны ее младший сын Рафаэль и дочери Микелла и Сафина, но ее мужа Яна Абрамова среди них нет.

Алсу подчеркнула важность семьи, имея в виду своих детей, и отметила, что жизнь прекрасна, и она учится ценить каждое мгновение. Она также отметила, что не жалеет ни о каком событии в своей жизни, ведь каждое из них имеет определенный смысл и делает его сильнее, умнее, увереннее и мудрее. Певица подчеркнула, что сейчас проживает свой лучший возраст и теперь точно понимает свои желания и цели.

