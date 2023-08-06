Известная российская певица разбилась в страшной аварии: появилось видео ДТП

Популярная в РФ исполнительница Лада Дэнс попала в дорожно-транспортное происшествие. Она произошла на территории Московской области.

Лада Дэнс (фото из открытых источников)

Как информируют российские Telegram-каналы, певице не повезло, у нее диагностирована черепно-мозговая травма. Но другие подробности о том, как сейчас чувствует себя Лада Дэнс пока не обнародуют.

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"Певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске в результате столкновения трех машин. Сама артистка находилась в такси. Она получила черепно-мозговую травму", — сообщает Telegram-канал "112".

Еще там отмечено, что на место аварии быстро прибыли медицинские работники. Ее доставили в больницу на вертолете.

Затем появилась информация, что певица Лада Дэнс ехала на заднем сиденье бизнес-такси и получила серьезные травмы головы и позвоночника. Говорят, состояние остается тяжелым.



Кто такая Лада Дэнс

При этом, в 2017 году опальная исполнительница "попала" в базу "Миротворца". Лада гастролировала с концертами в населенных пунктах временно оккупированных территорий. Певица была участницей концерта в Донецке, когда отмечали какой-нибудь русский праздник.

Уже больше года, как началась война, российская звезда молчит о военном вторжении в Украину. Певица полностью не отвечает на вопросы, касающиеся войны, совсем не комментирует военную ситуацию в Украине. Еще, звезда не хочет раскрывать собственное отношение к Владимиру Путину. Во время одного из выступлений ее прямо задали вопрос, как она оценивает деятельность российского президента. Лада точно ответила, что сообщит свое мнение только самому президенту РФ.

На фоне всего этого, певица гастролирует по РФ. Дэнс участвует в российских шоу, выступает с концертами и соглашается отвечать на вопросы, говоря о своей творческой деятельности.

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