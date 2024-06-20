Журналисты российских пропагандистских СМИ следили певицу Алсу и захотели узнать подробности ее личной жизни. При этом их заинтересовали подробности развода с пока еще мужем исполнительницы Яном Абрамовым.

Певица Алсу (фото из открытых источников)

Как сообщает Стархит , знаменитость появилась на пре-пате фестиваля Best Music Fest на 84 этаже в одном из офисов башни "Око" в Москва-Сити, само событие будет проходить в Дубае в первых числах ноября.

Во время вечеринки Алсу была в хорошем настроении и выглядела роскошно. На озвученный вопрос о грядущих переменах в личной жизни, Алсу несколькими словами ответила, что у звезды все хорошо и обсуждать свой развод она не будет.

"Все хорошо! Я не комментирую, но все хорошо", – коротко сказала она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что блогер "слив" новые подробности об изменах мужа российской певицы . Блогер из России Артем Суворкин издал с потрохами мужчину российской звезды Алсу Яна Абрамова. Как ссылаются на него пропагандистские российские СМИ, Алсу надоело, что Ян Абрамов практически, не стесняясь, разгуливал во все стороны. Суворкин добавляет, что муж Алсу делал это практически открыто и не стеснялся своих приключений.

Одна из фавориток Абрамова — это Анастасия Решетова, которая, как две капли воды похожа на Алсу. Пишут, что Ян Абрамов даже ездил из Решетовой в Японию, исполнив эту заветную мечту разлучницы.

Также "Комментарии" писали о том, что в РФ разводится самая крепкая звездная пара . Известная в РФ певица Алсу, состоявшая в браке с бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет, стала инициатором развода их супружеских отношений. Как информируют пропагандистские телеграммы, певица лично оформила заявление в одном из судов российской столицы.





