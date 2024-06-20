logo

BTC/USD

65120.28

ETH/USD

3532.46

LTC/USD

74.93

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Известная российская певица впервые прокомментировала развод с мужем после 18 лет брака
commentss НОВОСТИ Все новости

Известная российская певица впервые прокомментировала развод с мужем после 18 лет брака

Алсу подала на развод после 18 лет брака

сегодня, 22:40
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Журналисты российских пропагандистских СМИ следили певицу Алсу и захотели узнать подробности ее личной жизни. При этом их заинтересовали подробности развода с пока еще мужем исполнительницы Яном Абрамовым.

Известная российская певица впервые прокомментировала развод с мужем после 18 лет брака

Певица Алсу (фото из открытых источников)

Как сообщает Стархит , знаменитость появилась на пре-пате фестиваля Best Music Fest на 84 этаже в одном из офисов башни "Око" в Москва-Сити, само событие будет проходить в Дубае в первых числах ноября.

Во время вечеринки Алсу была в хорошем настроении и выглядела роскошно. На озвученный вопрос о грядущих переменах в личной жизни, Алсу несколькими словами ответила, что у звезды все хорошо и обсуждать свой развод она не будет.

"Все хорошо! Я не комментирую, но все хорошо", – коротко сказала она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что блогер "слив" новые подробности об изменах мужа российской певицы . Блогер из России Артем Суворкин издал с потрохами мужчину российской звезды Алсу Яна Абрамова. Как ссылаются на него пропагандистские российские СМИ, Алсу надоело, что Ян Абрамов практически, не стесняясь, разгуливал во все стороны. Суворкин добавляет, что муж Алсу делал это практически открыто и не стеснялся своих приключений.

Одна из фавориток Абрамова — это Анастасия Решетова, которая, как две капли воды похожа на Алсу. Пишут, что Ян Абрамов даже ездил из Решетовой в Японию, исполнив эту заветную мечту разлучницы.

Также "Комментарии" писали о том, что в РФ разводится самая крепкая звездная пара . Известная в РФ певица Алсу, состоявшая в браке с бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет, стала инициатором развода их супружеских отношений. Как информируют пропагандистские телеграммы, певица лично оформила заявление в одном из судов российской столицы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости