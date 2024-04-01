logo

BTC/USD

68726.36

ETH/USD

3480.44

LTC/USD

99.29

USD/UAH

39.45

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Известная российская пропагандистка получила подозрение. В чем ее обвиняют
commentss НОВОСТИ Все новости

Известная российская пропагандистка получила подозрение. В чем ее обвиняют

Служба безопасности Украина сообщила российской пропагандистке Маргарите Симоньян подозрение в совершении преступлений по нескольким статьям

сегодня, 15:43
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, в частности призывающая убивать украинских детей, получила подозрение от СБУ.

Известная российская пропагандистка получила подозрение. В чем ее обвиняют

Маргарита Симоньян

Так, в пресс-службе СБУ сообщили, что задокументировали новые преступления Маргариты Симоньян, которая выступает как главный пропагандист Кремля на канале "RT" и в медийном пуле кремлевского диктатора Владимира Путина. Среди преступлений – ее призывы к геноциду украинского народа и поддержка ракетно-бомбовых атак по гражданским объектам Украины.

Согласно следствию, Симоньян скрывается от правосудия в России. При этом в СБУ рассказали, что Симоньян сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая геноцид, посягательство на территориальную целостность, пропаганду войны и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Поскольку злоумышленница скрывается от правосудие на территории рф , продолжаются комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности ",
- говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, в Офисе генерального прокурора ранее отметили, что Симоньян призвала "добить" жителей Западной Украины. Она публично призвала к физическому уничтожению части украинского народа во время телевизионного выступления в декабре 2023 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Симоньян неоднократно делали агрессивные заявления, связанные с Украиной. Кроме того, она также угрожала и союзникам Киева. В частности, она заявила, что Россия может "уничтожить" Соединенные Штаты за 24 часа.

Также Симоньян цинично оправдывала агрессию России против Украины и даже благодарила за это кремлевского диктатора Владимира Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02Dj9wPthUbFmWaRJsUv86pqX5g1ndRoahiDsGcJPEMY4GhLwMyc2pFPw5NQRaCti9l
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости