Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, в частности призывающая убивать украинских детей, получила подозрение от СБУ.

Маргарита Симоньян

Так, в пресс-службе СБУ сообщили, что задокументировали новые преступления Маргариты Симоньян, которая выступает как главный пропагандист Кремля на канале "RT" и в медийном пуле кремлевского диктатора Владимира Путина. Среди преступлений – ее призывы к геноциду украинского народа и поддержка ракетно-бомбовых атак по гражданским объектам Украины.

Согласно следствию, Симоньян скрывается от правосудия в России. При этом в СБУ рассказали, что Симоньян сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая геноцид, посягательство на территориальную целостность, пропаганду войны и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Поскольку злоумышленница скрывается от правосудие на территории рф , продолжаются комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности ",

- говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, в Офисе генерального прокурора ранее отметили, что Симоньян призвала "добить" жителей Западной Украины. Она публично призвала к физическому уничтожению части украинского народа во время телевизионного выступления в декабре 2023 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Симоньян неоднократно делали агрессивные заявления, связанные с Украиной. Кроме того, она также угрожала и союзникам Киева. В частности, она заявила, что Россия может "уничтожить" Соединенные Штаты за 24 часа.

Также Симоньян цинично оправдывала агрессию России против Украины и даже благодарила за это кремлевского диктатора Владимира Путина.