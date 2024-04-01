Известная российская пропагандистка получила подозрение. В чем ее обвиняют

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Ткачик Олеся
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, в частности призывающая убивать украинских детей, получила подозрение от СБУ.
Маргарита Симоньян
Так, в пресс-службе СБУ сообщили, что задокументировали новые преступления Маргариты Симоньян, которая выступает как главный пропагандист Кремля на канале "RT" и в медийном пуле кремлевского диктатора Владимира Путина. Среди преступлений – ее призывы к геноциду украинского народа и поддержка ракетно-бомбовых атак по гражданским объектам Украины.
Согласно следствию, Симоньян скрывается от правосудия в России. При этом в СБУ рассказали, что Симоньян сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая геноцид, посягательство на территориальную целостность, пропаганду войны и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.
Кроме того, в Офисе генерального прокурора ранее отметили, что Симоньян призвала "добить" жителей Западной Украины. Она публично призвала к физическому уничтожению части украинского народа во время телевизионного выступления в декабре 2023 года.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Симоньян неоднократно делали агрессивные заявления, связанные с Украиной. Кроме того, она также угрожала и союзникам Киева. В частности, она заявила, что Россия может "уничтожить" Соединенные Штаты за 24 часа.
Также Симоньян цинично оправдывала агрессию России против Украины и даже благодарила за это кремлевского диктатора Владимира Путина.
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