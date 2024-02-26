Известного российского актера приговорили к пожизненному заключению

Известный в России киноактер Кирилл Канахин, снимавшийся в сериалах "Глухарь", фильме "Никто не знает о сексе-2" и других фильмах, приговорен к пожизненному заключению по делу о "госизмене". Об этом сообщает российские СМИ.

Кирилл Канахин (фото из открытых источников)

Сообщают, что 41-летний россиянин, как только началось полномасштабное российское вторжение, вступил в состав "Русского добровольческого корпуса", выступающего за Украину. Такой уступок известному актеру не понравился кремлевскому режиму, при этом особенным было возмущение после того, как оказалось, что Кирилл Канахин находился среди участников штурма Брянской области. Тогда было принято решение заочно приговорить россиянина к пожизненному заключению. В тексте приговора, в частности, указано:

"Канахин напал на село Любечаны в Брянской области в составе РДК 2 марта 2023 года. Он вместе с другими диверсантами попал в российский населенный пункт и убил двух местных жителей".

Однако подтверждение таких фактов в суде не предоставили.

Канахин пока не комментирует этот заочный приговор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскую актрису хотят посадить на 5 лет за "унижение россиян". Звезду из РФ — актрису Яну Троянову, которая является жестоким противником кровавой путинской власти и военного вторжения, которое хозяин Кремля начал на Украине – в государстве-агрессоре России должны задуматься объявить "иноагентом" и дать тюремный срок.

Героини киносериала "Ольга" возможна угроза на пять лет тюрьмы по статье "Нарушение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства". Этого требуют граждане российского государства-агрессорки, достоинство которых якобы "унизила" актриса.

