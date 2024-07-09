logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Известного российского певца выгоняют из страны: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Известного российского певца выгоняют из страны: какая причина

В РФ началась травля Валерия Леонтьева из-за его молчания о войне.

9 июля 2024, 23:15 comments1771
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Российского певца Валерия Леонтьева, который до сих пор публично не высказал свою позицию по поводу полномасштабной войны, призывают изгнать из России.

Известного российского певца выгоняют из страны: какая причина

Валерий Леонтьев (фото из открытых источников)

По словам поклонника Путина Виталия Бородина, артисту не следует позволять выступать перед российской аудиторией. Бородин подчеркивает, что Леонтьев уже давно должен определиться со своей позицией относительно войны, а не молчать.

"В трудные для России времена деятель культуры должен быть со своей страной. Я не призываю конкретно Леонтьева отправляться в окопы. Но поддержать родину словом можно и нужно! Где был этот артист после начала СВО и до недавнего времени? В Штатах. Он сказал хоть слово в поддержку России? Нет. Итак, "тихушник".

Он также добавил, что в РФ есть много певцов, которые якобы "помогают" Донбассу и возят гуманитарную помощь. А таким, как Валерий Леонтьев, не стоит вообще разрешать зарабатывать в России.

"Оборотня с невнятной позицией ни на ТВ, ни на корпоративах, я считаю, не место", – подытожил он.

Сам Леонтьев пока не комментировал это заявление.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскую актрису объявили в розыск . Российская артистка Татьяна Лазарева, которую признали в стране-агрессорке иностранным агентом, потому что критиковала кремль и поддерживала Украину, сейчас стала в России уголовным преступником. Об этом сообщает российские СМИ. Досье на актрису появилось в разделе розыска на сайте российского МВД. По информации ведомства, Лазарев объявлен в стране-оккупанте в розыск по статье о дискредитации военных.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости