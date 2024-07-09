Известного российского певца выгоняют из страны: какая причина

Российского певца Валерия Леонтьева, который до сих пор публично не высказал свою позицию по поводу полномасштабной войны, призывают изгнать из России.

Валерий Леонтьев (фото из открытых источников)

По словам поклонника Путина Виталия Бородина, артисту не следует позволять выступать перед российской аудиторией. Бородин подчеркивает, что Леонтьев уже давно должен определиться со своей позицией относительно войны, а не молчать.

"В трудные для России времена деятель культуры должен быть со своей страной. Я не призываю конкретно Леонтьева отправляться в окопы. Но поддержать родину словом можно и нужно! Где был этот артист после начала СВО и до недавнего времени? В Штатах. Он сказал хоть слово в поддержку России? Нет. Итак, "тихушник".

Он также добавил, что в РФ есть много певцов, которые якобы "помогают" Донбассу и возят гуманитарную помощь. А таким, как Валерий Леонтьев, не стоит вообще разрешать зарабатывать в России.

"Оборотня с невнятной позицией ни на ТВ, ни на корпоративах, я считаю, не место", – подытожил он.

Сам Леонтьев пока не комментировал это заявление.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскую актрису объявили в розыск . Российская артистка Татьяна Лазарева, которую признали в стране-агрессорке иностранным агентом, потому что критиковала кремль и поддерживала Украину, сейчас стала в России уголовным преступником. Об этом сообщает российские СМИ. Досье на актрису появилось в разделе розыска на сайте российского МВД. По информации ведомства, Лазарев объявлен в стране-оккупанте в розыск по статье о дискредитации военных.