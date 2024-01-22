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Известной российской пропагандистке запретили въезд в Казахстан: при чем здесь язык

Канделаки заявила, что в Кахастане якобы вытесняют русский язык.

сегодня, 22:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известной представительнице российских пропагандистов, заместителю генерального директора "Газпром-медиа" Тине Канделаки запрещен въезд на территорию Казахстана.

Известной российской пропагандистке запретили въезд в Казахстан: при чем здесь язык

Тина Канделаки (фото из открытых источников)

Об этом сообщает казахская служба Радио Свобода/Азаттик.

"Государство такого никогда не прощает. Оно не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет", – сказал работник МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Въезд пропагандистке запрещен по причине ее скандального заявления, что в Казахастане будто продолжают вытеснять русский язык.

"В Казахстане медленно, однако, четко продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. Минтранс республики захотел переименовать несколько железнодорожных станций и заменить российские названия казахскими. Например, предлагают заменить станцию "Уральск" на "Орал", "Узень" на "Жаңаө" и т.д.

Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящую снежную груду: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и наконец выгнали пенсионеров на мороз", – отметила Канделаки в Телеграмм.

В издании Factcheck.kz отмечают, что это "далеко не первый случай, когда представители российского политического истеблишмента и прессы продвигают пропагандистский нарратив о притеснении русского языка и русофобии в Казахстане".

Осенью прошлого года в МИД Казахстана подтвердили об имеющемся списке лиц, которым запретили въезд в Казахстан за распространение агрессивной риторики и негативные высказывания об этой стране. Кто занесен в список, не уточнялось.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в сеть попало видео, как главная пропагандистка РФ развлекается



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Источник: https://rus.azattyq.org/a/32786318.html
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