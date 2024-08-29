Известный российский актер наконец-то определился и показал свою позицию относительно войны

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, ранее высказывавший неопределенные и противоречивые мнения по поводу войны в Украине, возвращается к работе на российском телевидении. Это подтверждает его позицию по сотрудничеству с российскими пропагандистами.

Дмитрий Нагиев (фото из открытых источников)

В сети уже распространяется информация, что Нагиев подключился к новым проектам на российском телевидении, тем самым становясь частью информационной машины, поддерживающей войну. В частности, актер участвует в съемках экшн-комедии под названием "Кто быстрее?", что станет его первым появлением на экранах после начала полномасштабной войны против Украины.

В фильме Нагиев играет персонажа, отвечающего за бриллианты на сумму 1 миллиард рублей, а сюжет разворачивается вокруг погони за этими драгоценностями.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще один российский актер выступил против режима Кремля и обратился к молодежи. Известный артист из РФ Дмитрий Нагиев, время от времени обнародующий свои несогласные мнения относительно военной политики правящей власти, написал, что все-таки долго молчал, но теперь дает советы будущему поколению сограждан. Актер призывает "выбрать другой путь".

Также он выражает свое недоумение по поводу кровавой политики кремлевского режима, которое реализуется именно сейчас. Об этом Дмитрий Нагиев сказал, отвечая на вопросы искусственного интеллекта.

В настоящее время артист проживает в российской столице и дальше снимается в проектах российского кинематографа. Но отныне не участвует в проектах, которые должны были быть показаны на телевидении, и еще приостановил свое общение в сети.





