Известный российский певец и Народный артист Украины заявил, что готов убивать украинцев

Российский артист-путинист Александр Малинин , также имеющий звание народного артиста Украины, попал в громкий скандал: он обвиняется в антипатриотизме, эмиграции и отсутствует четкая позиция по поводу кровавого военного вторжения, которое РФ начала против Украины.

Александр Малинин (фото из открытых источников)

В начале года депутат городской думы Саратова Роман Грибов сказал, что Малинина нужно "отменить" по той причине, что певец проживает в Германии, а концерты, как обычно, дает в РФ и отмалчивается о т.н. "СВО". А еще Малинина упрекают в том, что он пел "Красную калину".

Реагируя на это, артист обнародовал свою позицию, в частности высказался за поддержку террористического режима диктатора Путина:

"В последнее время в сети появилось очень много ложной, дискредитирующей меня информации. Я россиянин. Гражданин Российской Федерации и Народный артист России", — сообщил в своих социальных сетях Александр Малинин.

"Проживаю постоянно в России, в Москве. Езжу на гастроли с концертами, часто бываю за границей. То, что я постоянно проживаю за границей – это ложь! Я никогда не менял свою Родину за границу, поэтому и не мог специально откуда-то вернуться ради концертов" в Россию. Я и так здесь живу, работаю и оплачиваю налоги", — добавляет этот поклонник Путина.

Но страницы артиста в соцсетях изобилуют снимками с отдыха в странах Европы.

Также российский певец заявляет, что с 2014 года ни разу не пел песню "Красная калина" и выразил готовность идти воевать вместе с оккупантами:

"Я в армии служил, присягу приносил и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти Родину защищать, я готов", — заключает Александр Малинин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын безумного путиниста ушел в армию РФ, чтобы убивать украинцев .