Известный российский шоумен потролил Путина

Бывший россиянин, шоумен и блоггер, покинувший Россию и не раз активно выступавший против войны России в Украине, — Александр Шпак — едко потролил хозяина Кремля Владимира Путина.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Знаменитость, общаясь с поклонниками в социальных сетях, самокритически признает, что состарился и "бросил камень в огород" российского диктатора. "У вас только Путин молодеет...", – утверждает артист. Как он заметил, у Владимира Путина "морщины пропадают, вот, немецкий забывается, обещание не нападать на Украину".

"Есть этот, как его, старческий маразм, а младенец...", — завершил шоумен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса назвала Путина вором , а РФ — "больным обществом". Артистка из РФ Яна Троянова, выступающая против военного вторжения и по этой причине уехавшая во Францию, называет Россию "изнасилованной бабой". Жители России, по мнению Трояновой, являются больным обществом, после распада СССР российские граждане так и не научились жить свободно.

Актриса подчеркнула, что именно эта черта – инертность и делает жителей России – больным и безразличным обществом. Далее это всеобщее безразличие и привело к фашизму в РФ, высказалась Троянова.

Также "Комментарии" писали о том, что данька российского актера, поддерживающего войну в Украине, призвала россиян бежать из страны. Актриса из РФ Мария Машкова, не поддерживающая полномасштабную войну террористической РФ в Украине, и так же открыто выражающая собственную позицию, призывает сограждан бежать из России. Ее отец, популярный российский актер Владимир Машков активно поддерживает режим Кремля. Как она утверждает, выходцам из РФ следует отсюда убегать, когда есть хотя бы минимальные возможности.

