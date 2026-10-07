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Извратил детское стихотворение: Путин трижды оконфузился на Дне учителя

Владимир Путин извратил стихотворение Тютчева и запутался в речи об интеллектуальной элите на Дне учителя

7 октября 2026, 08:20
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин привлек внимание соцсетей после выступления на мероприятии ко Дню учителя. Во время речи он неправильно процитировал стихотворение Федора Тютчева, а затем запутался, объясняя, почему важно воспитывать интеллектуальную элиту.

Извратил детское стихотворение: Путин трижды оконфузился на Дне учителя

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Первые два конфуза произошли, когда Путин попытался процитировать четверостишие Федора Тютчева "Умом Россию не понятий". Российский диктатор не воспроизвел точно и изменил одну из ключевых строк. Вместо оригинального "В Россию можно только верить" он сказал "В Россию нужно просто верить".

При этом Путин утверждал, что российские школьники знают это стихотворение с детства и буквально "впитали с молоком матери". В сети отреагировали и указали, что Путина, видимо, поздно отобрали от груди.

Еще большее внимание привлекла попытка Путина объяснить роль педагогов в воспитании интеллектуальной элиты. Во время выступления он сформулировал мнение так, что его содержание оказалось противоположным, потому что должно было прозвучать.

"Нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию идут на второй – третий план", – заявил Путин.

В социальных сетях эта фраза была воспринята как неудачная попытка высказать мнение об образовании и развитии молодежи. Комментаторы также увязали ее с проблемой оттока специалистов из России. За последние шесть лет страну покинули не менее 60 тысяч ученых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин удивил странным поведением и заиканием во время выступления. Ситуацию с главой Кремля оценили на Западе.



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