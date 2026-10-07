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Перекрутив дитячий вірш: Путін тричі оконфузився на Дні вчителя

Володимир Путін перекрутив вірш Тютчева та заплутався у промові про інтелектуальну еліту на Дні вчителя

7 жовтня 2026, 08:20
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Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін привернув увагу соцмереж після виступу на заході до Дня вчителя. Під час промови він неправильно процитував вірш Федора Тютчева, а згодом заплутався, пояснюючи, чому важливо виховувати інтелектуальну еліту.

Перекрутив дитячий вірш: Путін тричі оконфузився на Дні вчителя

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Перші два конфузи сталися, коли Путін спробував процитувати чотиривірш Федора Тютчева "Умом Россию не понять". Російський диктатор не відтворив текст точно та змінив один із ключових рядків. Замість оригінального "В Россию можно только верить" він сказав "У Росію треба просто вірити". 

При цьому Путін стверджував, що російські школярі знають цей вірш із дитинства та буквально "ввібрали з молоком матері". У мережі відреагували та вказали, що Путіна, мабуть, досить пізно відібрали від грудей.

Ще більше уваги привернула спроба Путіна пояснити роль педагогів у вихованні інтелектуальної еліти. Під час виступу він сформулював думку так, що її зміст виявився протилежним, тому, що мало прозвучати.

"Нам не можна створити ситуацію, за якої у нас виникне інтелектуальна еліта, яку навчили думати, і люди, які за своїм інтелектуальним розвитком йдуть на другий — третій план", — заявив Путін.

У соціальних мережах цю фразу сприйняли як невдалу спробу висловити думку про освіту та розвиток молоді. Коментатори також пов’язали її з проблемою відтоку фахівців із Росії. За останні шість років країну залишили щонайменше 60 тисяч вчених. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін здивував дивною поведінкою та заїканням під час виступу. Ситуацію з очільником Кремля оцінили на Заході.



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