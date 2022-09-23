К чему мобилизация может привести в самой России – что заставило Путина пойти на этот шаг

Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете сообщили, что Кремль открыто не придерживается обещанных условий по частичной мобилизации, намереваясь отправлять на фронт даже людей без опыта воинской службы. А президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 22 сентября на русском языке обратился к жителям РФ, призвав их саботировать частичную мобилизацию, которую объявил Путин. Что можно сказать на данный момент о мобилизационных мероприятиях в стране-агрессоре? К чему это в итоге ее приведет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Нарушение консенсуса в России будет расшатывать российское общество

Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев рассуждает так:

"Общеизвестно, что консенсус российского режима с обществом держался на том, что общество – само по себе, государство – само по себе. И агрессивная война рф против Украины в основном велась силами контрактников. Те, кто хотел зарабатывать, добровольно шли воевать. И в случае смерти их семьи получали выплаты, многократно превышающие те, что давали в рф за гибель на производстве. То есть, достаточно выгодная схема для аморального, деполитизированного, эгоистичного российского общества. Но мобилизация меняет всё".

По словам эксперта, хоть в выступлении кремлевского диктатора прозвучали слова "ограниченная мобилизация", сам указ позволяет мобилизировать кого угодно и в каких угодно количествах.

"В итоге "забривают" уже даже московских айтишников из крупных банков. Также поступают сообщения, что из отдаленных северных поселков рф массово забирают мужчин в армию, поскольку бежать им физически некуда. Конечно, такое нарушение консенсуса будет расшатывать российское общество. Одно дело – наблюдать за страданиями соседней страны с экрана телевизора и либо в это не углубляться, либо даже злорадствовать. И совсем другое дело – когда сотни тысяч россиян могут лишиться привычного комфорта, а то и жизни", – поясняет Павел Федорченко-Кутуев.

Он отмечает, что прогнозировать революционные взрывы – дело неблагодарное.

"Социология революции – это не сопротивление материалов, где можно рассчитать, при какой нагрузке развалиться мост. Но аналогия с событиями в России февраля 1917 года напрашивается, – считает эксперт. – Когда войска, накопленные в Санкт-Петербурге не захотели идти на смерть в Первой мировой войне, а решили тех, кто посылает их на смерть, отставить от штурвала государства " .

Путин фактически запустил процесс фрагментации самой российской государственности

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян уверен, что, объявив мобилизацию, Путин расписался в полной несостоятельности российской армии, которая не смогла выполнить ни одной мало-мальски значимой военной задачи в Украине. Тем самым он также расписался и в несостоятельности самого режима так называемой "специальной военной операции". И пошел на крайне рискованный для себя шаг. Пытаясь как-то сбросить с себя вину за это.

"Не случайно Путин представил всё так, будто он просто поддержал инициативу Минобороны и Генштаба. И даже остановился в тексте, повторив, что это якобы "ограниченная мобилизация". Хоть всем прекрасно ясно, что как нельзя быть ограниченно мертвым, так и нельзя быть ограниченно мобилизованным, – отмечает политолог. – Мобилизация будет тотальная со всеми прелестями российских реалий. Путин понимал негативную реакцию народа. И боялся ее. Мобилизация непопулярна в российском обществе. Оно готово смотреть в телевизоре, как "доблестные войска рф крошат хохлов". При этом сами обычные россияне идти воевать были не готовы. Но теперь война вылезла из телевизора в их дом. С желтоватыми от проблем с печенью из-за пьянства глазами, выпученными из-за ярости и удивления, звездочками на погонах и лицом их военного комиссара, который сегодня появился в одной квартире, а завтра может постучать в соседнюю".

Организационно мобилизация россиянам не по зубам, считает Олег Саакян. Они не смогли, напоминает эксперт, нормально экипировать, обучить и управлять даже 250-тысячной армией профессиональных военных – плюс наемников, мотивированных деньгами, которые знали за чем и почему идут воевать. А теперь добавляет от 300 тысяч до 1 миллиона новобранцев, которых надо одеть-обуть, вооружить, мотивировать. Что является серьезнейшим и, скорее всего, неподъемным вызовом для россии, констатирует политолог. Тем более, в сегодняшней ситуации, когда уже утрачена военная инициатива, время играет на пользу Украине, а мораль в рф посыпалась до такой степени, что на фронт начали гнать заключенных.

"Представьте себе картину – в одном окопе сидит профессиональный военный, прошедший Афганистан, Сирию, Грузию, "Крым, Рим и медные трубы", рядом с ним – наемник из Тулы, который пошел воевать за обещанные 200 тысяч рублей в месяц, зэк-насильник, а теперь к ним добавляется еще и какой-то хипстер-айтишник. Какая-то потешная армия получается, – отмечает Олег Саакян. – Учитывая, что всё происходит еще и перед зимой, всё это будет происходить на надрыве. А коль на надрыве, то будет рваться везде, где тонко. А тонко в рф сейчас всюду. Так что Путин фактически запустил процесс фрагментации самой российской государственности. Если до этого в российском обществе эта война была "где-то там", войной россии, а не россиян, то сейчас она становится войной каждого. И теперь рейтинги падают не только Путина (так как это его авантюра), а вообще государства, которое нарушило общественный договор – общество не лезет к политикам, а политики не лезут к обществу, обеспечивая холодильник с телевизором и не более того".

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