К чему мобилизация может привести в самой России – что заставило Путина пойти на этот шаг

Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете сообщили, что Кремль открыто не придерживается обещанных условий по частичной мобилизации, намереваясь отправлять на фронт даже людей без опыта воинской службы. А президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 22 сентября на русском языке обратился к жителям РФ, призвав их саботировать частичную мобилизацию, которую объявил Путин. Что можно сказать на данный момент о мобилизационных мероприятиях в стране-агрессоре? К чему это в итоге ее приведет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
Нарушение консенсуса в России будет расшатывать российское общество
Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев рассуждает так:
"Общеизвестно, что консенсус российского режима с обществом держался на том, что общество – само по себе, государство – само по себе. И агрессивная война рф против Украины в основном велась силами контрактников. Те, кто хотел зарабатывать, добровольно шли воевать. И в случае смерти их семьи получали выплаты, многократно превышающие те, что давали в рф за гибель на производстве. То есть, достаточно выгодная схема для аморального, деполитизированного, эгоистичного российского общества. Но мобилизация меняет всё".
По словам эксперта, хоть в выступлении кремлевского диктатора прозвучали слова "ограниченная мобилизация", сам указ позволяет мобилизировать кого угодно и в каких угодно количествах.
"В итоге "забривают" уже даже московских айтишников из крупных банков. Также поступают сообщения, что из отдаленных северных поселков рф массово забирают мужчин в армию, поскольку бежать им физически некуда. Конечно, такое нарушение консенсуса будет расшатывать российское общество. Одно дело – наблюдать за страданиями соседней страны с экрана телевизора и либо в это не углубляться, либо даже злорадствовать. И совсем другое дело – когда сотни тысяч россиян могут лишиться привычного комфорта, а то и жизни", – поясняет Павел Федорченко-Кутуев.
Он отмечает, что прогнозировать революционные взрывы – дело неблагодарное.
"Социология революции – это не сопротивление материалов, где можно рассчитать, при какой нагрузке развалиться мост. Но аналогия с событиями в России февраля 1917 года напрашивается, – считает эксперт. – Когда войска, накопленные в Санкт-Петербурге не захотели идти на смерть в Первой мировой войне, а решили тех, кто посылает их на смерть, отставить от штурвала государства".
Путин фактически запустил процесс фрагментации самой российской государственности
Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян уверен, что, объявив мобилизацию, Путин расписался в полной несостоятельности российской армии, которая не смогла выполнить ни одной мало-мальски значимой военной задачи в Украине. Тем самым он также расписался и в несостоятельности самого режима так называемой "специальной военной операции". И пошел на крайне рискованный для себя шаг. Пытаясь как-то сбросить с себя вину за это.
"Не случайно Путин представил всё так, будто он просто поддержал инициативу Минобороны и Генштаба. И даже остановился в тексте, повторив, что это якобы "ограниченная мобилизация". Хоть всем прекрасно ясно, что как нельзя быть ограниченно мертвым, так и нельзя быть ограниченно мобилизованным, – отмечает политолог. – Мобилизация будет тотальная со всеми прелестями российских реалий. Путин понимал негативную реакцию народа. И боялся ее. Мобилизация непопулярна в российском обществе. Оно готово смотреть в телевизоре, как "доблестные войска рф крошат хохлов". При этом сами обычные россияне идти воевать были не готовы. Но теперь война вылезла из телевизора в их дом. С желтоватыми от проблем с печенью из-за пьянства глазами, выпученными из-за ярости и удивления, звездочками на погонах и лицом их военного комиссара, который сегодня появился в одной квартире, а завтра может постучать в соседнюю".
Организационно мобилизация россиянам не по зубам, считает Олег Саакян. Они не смогли, напоминает эксперт, нормально экипировать, обучить и управлять даже 250-тысячной армией профессиональных военных – плюс наемников, мотивированных деньгами, которые знали за чем и почему идут воевать. А теперь добавляет от 300 тысяч до 1 миллиона новобранцев, которых надо одеть-обуть, вооружить, мотивировать. Что является серьезнейшим и, скорее всего, неподъемным вызовом для россии, констатирует политолог. Тем более, в сегодняшней ситуации, когда уже утрачена военная инициатива, время играет на пользу Украине, а мораль в рф посыпалась до такой степени, что на фронт начали гнать заключенных.
"Представьте себе картину – в одном окопе сидит профессиональный военный, прошедший Афганистан, Сирию, Грузию, "Крым, Рим и медные трубы", рядом с ним – наемник из Тулы, который пошел воевать за обещанные 200 тысяч рублей в месяц, зэк-насильник, а теперь к ним добавляется еще и какой-то хипстер-айтишник. Какая-то потешная армия получается, – отмечает Олег Саакян. – Учитывая, что всё происходит еще и перед зимой, всё это будет происходить на надрыве. А коль на надрыве, то будет рваться везде, где тонко. А тонко в рф сейчас всюду. Так что Путин фактически запустил процесс фрагментации самой российской государственности. Если до этого в российском обществе эта война была "где-то там", войной россии, а не россиян, то сейчас она становится войной каждого. И теперь рейтинги падают не только Путина (так как это его авантюра), а вообще государства, которое нарушило общественный договор – общество не лезет к политикам, а политики не лезут к обществу, обеспечивая холодильник с телевизором и не более того".
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