logo

BTC/USD

111934

ETH/USD

4152.48

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия К чему приведут понты Путина насчет "мы выйдем из СНВ-3": почему это будет конец РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

К чему приведут понты Путина насчет "мы выйдем из СНВ-3": почему это будет конец РФ

Даже на поддержание стратегических ядерных сил в нынешнем виде денег в РФ не хватает

23 сентября 2025, 06:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин начал вновь угрожать полным выходом РФ из СНВ-3. Типа, американцам этого надо бояться. Но в реальности, если он сейчас действительно решит существенно нарастить возможности российских РВСН, это приведет к быстрому банкротству России. Такое мнение высказал журналист, блогер и политический обозреватель Иван Яковина.

К чему приведут понты Путина насчет "мы выйдем из СНВ-3": почему это будет конец РФ

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналист объясняет, дело в том, что даже на поддержание стратегических ядерных сил в нынешнем виде денег не хватает. Строительство хотя бы сотни новых ядерных ракет, про тысячи и вовсе нечего говорить, – это десятки миллиардов долларов – даже в идеальных условиях. А они не идеальные.

Иван Яковина подчеркивает, производственной базы нет: "Южмаш" остался в Украине, своих компетенций и специалистов для создания новых видов ядерного оружия в России не хватает. Это видно по испытаниям: ракеты наземного базирования "Сармат" взрываются при взлете, морские "Булава" и "Синева" постоянно летят мимо цели. Ядерная крылатая ракета "Буревестник" взорвалась при испытаниях, угробив всю команду разработчиков. Что недавно случилось со стратегической авиацией, все и так знают. Ее теперь просто нет.

"Поэтому понты Путина насчет "мы выйдем из СНВ-3" очень похожи на попытку испугать ежа голой попой. Они только дурака напугать способны. Проблема в том, что в США президентом сейчас как раз дур@к...", — отметил журналист.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин грозится ответить на любую "угрозу со стороны Запада" не словом, а военной силой. Он уверен в "надежности" российского ядерного оружия. Об этом глава Кремля отметил на совещании с членами Совбеза РФ. О чем говорят новые заявления Путина? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости