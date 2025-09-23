До чого приведуть понти Путіна щодо "ми вийдемо із СНО-3": чому це буде кінець РФ

Російський диктатор Володимир Путін почав знову загрожувати повним виходом РФ із СНО-3. Типу, американцям цього треба боятися. Але насправді, якщо він зараз дійсно вирішить суттєво наростити можливості російських РВСН, це призведе до швидкого банкрутства Росії. Таку думку висловив журналіст, блогер та політичний оглядач Іван Яковіна.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Журналіст пояснює, річ у тому, що навіть на підтримку стратегічних ядерних сил у нинішньому вигляді грошей не вистачає. Будівництво хоча б сотні нових ядерних ракет, про тисячі зовсім нічого говорити, – це десятки мільярдів доларів – навіть в ідеальних умовах. А вони не є ідеальними.

Іван Яковіна наголошує, виробничої бази немає: "Південмаш" залишився в Україні, своїх компетенцій та фахівців для створення нових видів ядерної зброї в Росії не вистачає. Це видно з випробувань: ракети наземного базування "Сармат" вибухають при зльоті, морські "Булава" та "Синева" постійно летять повз ціль. Ядерна крилата ракета "Буревісник" вибухнула під час випробувань, занапастивши всю команду розробників. Що нещодавно сталося зі стратегічною авіацією, усі й так знають. Її тепер просто нема.

"Тому понти Путіна щодо "ми вийдемо зі СНО-3" дуже схожі на спробу злякати їжака голою попою. Вони тільки дурня налякати здатні. Проблема в тому, що в США президентом зараз якраз дур@к...", — зазначив журналіст.

