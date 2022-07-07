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К Медведеву приставили психиатра: что произошло с кремлевским пропагандистом

Неудачная попытка суицида, которую якобы пытался осуществить Дмитрий Медведев, повлекла за собой печальные последствия

сегодня, 16:34
Автор:

Лиля Воробьева
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Похоже, что в жизни бывшего президента России Дмитрия Медведева наступила настоящая черная полоса. Телеграмма-канал Generall SVR пишет, что пропагандист Путина пытался покончить с жизнью, но попытка получилась неудачной. Написал 5 вариантов предсмертной записки. Кроме того, от него хочет уйти жена Светлана.

К Медведеву приставили психиатра: что произошло с кремлевским пропагандистом

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Стало известно, что после неудачной попытки суицида Медведев пойдет на лечение к психиатру. Кроме того, ему категорически запрещено употреблять алкоголь. Такие предписания, пишут авторы сообщения, дал Путин.

Бывший президент России, пытаясь себя убить, написал пять вариантов предсмертной записки. Там признал "российскую спецоперацию" войной и во всем обвинил Путина. Но о его поступке узнал глава Кремля и отправил на лечение.

"Уже со следующей недели с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым начнет работать психиатр. Предварительно установлен график контактов – четыре раза в неделю, при необходимости график будет пересмотрен. Дмитрий Анатольевич будет вынужден придерживаться рекомендаций и придерживаться графика не только общения с врачом, но и регулярного приема прописанных лекарств. Надеемся, терапия даст положительную динамику и мы уже скоро увидим Дмитрия Анатольевича, мирно сидящего на лавочке в парке и спокойно наблюдающего процесс роста деревьев, а политика это — лишнее, не его это", — говорится в сообщении.

А еще – от Медведева ушла жена. Света хочет подать на развод и даже собирается сменить фамилию. И уже даже обратилась к Путину, чтобы он это одобрил.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Медведев пригрозил Европе новыми ценами на газ.




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Источник: https://t.me/generalsvr2/220
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