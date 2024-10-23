Кадыров чувствует слабость Путина: почему диктатор не может поставить на место главу Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров постепенно увеличивает свое влияние и расширяет бизнес с разрешения российских властей. В частности, сейчас он контролирует металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, но его амбиции на этом не останавливаются. Как рассказал в эфире 24 канала российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, Кремль играет опасную игру с Кадыровым, но не может избежать этого взаимодействия.

Рамзан Кадыров

По его словам, российским властям не хватает альтернатив, поскольку это требовало бы взять Чечню под прямой контроль, отстранить Кадырова и его сторонников, что потребовало бы значительных ресурсов. Кроме того, события в Чечне могут привести к новой дестабилизации, которую кремлевский диктатор стремится избежать, помня, как чеченские войны взорвали позиции Бориса Ельцина и наконец-то способствовали приходу самого Путина к власти.

По мнению Галлямова, Путин не хочет повторить ситуацию Ельцина, поэтому идет на уступки Кадырову, чтобы сохранить его лояльность Кремлю. В то же время Кадыров становится все наглее, что создает угрозу для стабильности путинского режима. В частности, история с публичным заявлением о кровной мести подрывает авторитет власти, но Кадыров до сих пор не пересекает ключевые "красные линии".

Однако он стремится к еще большему и, по данным Галлямова, претендует на контроль над популярным маркетплейсом Wildberries, пользуясь тем, что испытывает слабость Путина. Кремль в такой ситуации не заинтересован в открытом конфликте с Кадыровым.

При этом российский правозащитник Марк Фейгин считает, что объявление Кадыровым кровной мести российским политикам призвано привлечь внимание Путина к конфликту за контроль над Wildberries и заставить его вмешаться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Кадыров в своем Телеграмме объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризану Курбанову, если те не докажут, что не планировали покушение на него.



