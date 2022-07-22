Кадыров готов предать Путина при первой возможности, – СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров, он же главный подхалим Путина, уже обдумывает, как кинуть своего патрона и при этом иметь надежную защиту в случае военной агрессии Москвы. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сюжете проекта "FreeДом".

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

Журналисты обращают внимание на странную просьбу Кадырова предоставить Чечне ПВО. Странность в том, что, во-первых, ранее таких просьб у главы Чечни не возникало, а, во-вторых, Путин неоднократно заявлял о надежной защите средствами ПВО всей территории России, включая Чечни и вдруг Кадыров просит особую защиту для Чечни. Сам Кадыров, конечно же, объясняет важность средств ПВО защитой от возможных ракетных ударов со стороны Запада.

Журналисты обратили внимание на то, что разместить базу ПВО Рамзан просит возле его села Центарой. По всей видимости, именно на малой родине Кадыров обосновал свое убежище. Но эксперты считают, что за просьбой Кадырова скрывается не боязнь возмездия Запада за зверства в Украине, ведь даже современные ракеты HIMARS не достанут до Чечни. За просьбой Рамзана Кадырова, считают журналисты, скрывается банальный расчет.

В сюжете говорится, что при помощи ПВО предводитель Тик-ток воинов хочет укрыться от агрессии Путина, если вдруг он решит того кинуть. То есть, самый верный воин Путина, уже сейчас заботится о своем будущем, если вдруг России начнет распадаться или внутри страны начнутся волнения.

"Учитывая попытки Кадырова получить противовоздушную оборону, сценарий распада России даже пехотинец Путина рассматривает как вполне реалистичный", — говорится в материале.

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