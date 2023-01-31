Кадыров и Путин в панике. В чем причина

Российский президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров сейчас в паническом состоянии, ведь знают, что война уже проиграна, весь мир — на стороне Украины, а Россия в том виде, в каком она была до вторжения в Украине, перестает существовать. Об этом в телеэфире заявил глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев, пишут "Комментарии".



Путин и Кадыров в панике - войну проиграли

Он добавил, что Кадыров сегодня делает вид, будто спасает чеченский народ. Но чтобы он не говорил, это не имеет отношения к реальности.

“Конечно, они сейчас очень в паническом состоянии. И Кадыров, и Путин знают, как ситуация развивается в Украине. То есть война проиграна, естественно. Весь мир сегодня на стороне украинцев. И абсолютно у всех есть понимание того, что Россия в том виде, в каком она существовала до начала российской агрессии против Украины, она, как страна, перестает существовать. И в этой ситуации ему хочется сделать вид, что он спас чеченский народ”, — отметил политик.

Закаев уверен, что Чечня из более чем 2,5 млн граждан во всем мире может быть самостоятельной. Он добавил, что Россия уже давно перестала быть нормальным государственным образованием, а российская элита – это преступники.

“Сегодня вся российская элита и так называемый российский информационный истеблишмент держится на трех фигурах – Золотов, Пригожин и Кадыров, и, естественно, несколько генералов, которых Путин помазал кровью в Сирии и Чечне. Никакой другой альтернативы нынешней вот этой банде, которую возглавляет Кремль, нет", — добавил он.

Напомним, как писали "Комментарии" ранее, послание российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию РФ может состояться в двадцатых числах февраля. В конце декабря 2022 года Путин заявил, что выступит с обращением в начале 2023 года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!