Кадыров назвал причину бунта Пригожина

Чеченский лидер предложил свою версию, почему основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж и организовал поход на Москву. По мнению Кадырова, этому способствовали неудачи Пригожина в собственном бизнесе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Кадырова.



Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

Лидер Чечни Рамзан Кадыров считает, что причиной бунта Пригожина стали обиды на нереализованные планы по бизнесу в Санкт-Петербурге. Кадыров утверждает, что разговаривал об этом с лидером вагнеровцев и рекомендовал "оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с государственными делами".

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"Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нем все это время только росла", — пишет Кадыров.

Чеченский лидер сообщает о ряде неудачных соглашений, вызвавших у российского бизнесмена сильную обиду на государство. Особенно, когда это коснулось дочери Пригожина, не получившей земельного участка в Санкт-Петербурге.

"Прекрасие одного человека могло привести к таким опасным последствиям и вовлечь в конфликт большое количество людей", — заключает Кадыров.

Ранее портал "Комментарии" писал о мнениях экспертов относительно того, какое влияние будет иметь бунт Пригожина на Россию и Путина. Например, американский генерал считает, что последние события в России стали критическими для Путина и его режима.

Также "Комментарии" писали, что российский диктатор Владимир Путин не прощает предателей, поэтому может заказать убийство основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кроме того, в России добавилась еще одна проблема – что делать с вагнеровцами в будущем, ведь они участвовали в мятеже против Путина.