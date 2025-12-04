Кадыров обещает Путину "очень быструю" победу в войне против Европы

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал российскому диктатору Владимиру Путину "очень скорую" победу в случае войны с Европой. Его обращение стало продолжением недавних угроз Кремля по поводу возможного конфликта с Западом.

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

Рамзан Кадыров в собственном Telegram-канале заявил, что его подразделения "готовы к бою" и остаются "в ожидании приказа" Путина. По словам лидера Чечни, в случае начала войны российская сторона не будет "церемониться", а сам конфликт якобы завершится "очень быстро" и, как он подчеркнул, "не в пользу" европейских государств.

"Церемониться точно не будем, Владимир Владимирович, ждем приказа! Все закончится очень быстро и явно не в пользу тех, кто решил начать войну с Россией", — заявил Кадыров.

Далее он перешел к полуиронической риторике, спросив Путина, не будет ли тот "обижаться", если европейские страны "начнут добровольно извиняться".

Заявления Кадырова стали реакцией на слова Путина от 2 декабря, в которых кремлевский лидер заявил, что Россия готова к военному столкновению с Европой, хотя якобы не планирует его начинать первой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Кадыров уверял, что Россия якобы окончательно победит Украину в войне до конца 2024 года. Кроме того, этот прогноз чеченского лидера оказался уже не первым ложным. Ранее Кадыров также заявлял, что война против Украине закончится в пользу РФ еще летом 2024 года.

