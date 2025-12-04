logo_ukra

У Росії визнали свій провал у війні проти України: генерал заявив про жорсткий урок
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії визнали свій провал у війні проти України: генерал заявив про жорсткий урок

Колишній головнокомандувач Сухопутних військ РФ Володимир Чиркін визнав провал підготовки Росії до війни проти України

4 грудня 2025, 07:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишній головнокомандувач Сухопутних військ РФ Володимир Чиркін заявив, що Росія не була готова до повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, Москва недооцінила українську армію, переоцінила власні сили та отримала "жорстокий урок" вже у перші тижні війни.

У Росії визнали свій провал у війні проти України: генерал заявив про жорсткий урок

Володимир Чиркін. Фото з відкритих джерел

У коментарі російським медіа Чиркін заявив, що стратегічні помилки Кремля повторюються протягом століть.

"Щоб бути чесним, я не збираюся нікого критикувати, але, на мою думку, Росія вкотре не була готова до війни, як це було і в минулі роки, і в минулі століття. Більше того, традиційно відбулася недооцінка супротивника та переоцінка своїх військ. Усі, якщо ви пам'ятаєте, 22 лютого почали говорити, що війна закінчиться за три доби. Ну, на жаль, так не вийшло", — сказав російський генерал.

Серед ключових прорахунків генерал назвав невірні дані, які російські спецслужби передали керівництву країни перед початком вторгнення, зокрема щодо нібито лояльності українського населення до РФ.

"По суті, була висловлена керівництву країни, я б сказав, хибна інформація, що 70% населення України за нас, а 30 — проти. Виявилося навпаки — 30 за нас, а 70 проти", — вважає Чиркін.

Чиркін також зазначив, що впевненість у швидкій перемозі базувалася на "бліцкриг-синдромі" після війни з Грузією у 2008 році. Однак українська армія та суспільство продемонстрували зовсім інший рівень спротиву, що зламало початкові плани Кремля. За його словами, Росія зазнала серйозних втрат уже на старті кампанії, а російське командування намагалося подати невдачі як "жест доброї волі".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії висунули нові територіальні претензії Україні.

Також "Коментарі" писали, що Путін перебільшує успіхи армії РФ, намагаючись показати перевагу перед США.



