Кадиров обіцяє Putіну "дуже швидку" перемогу у війні проти Європи
Кадиров обіцяє Путіну "дуже швидку" перемогу у війні проти Європи

Рамзан Кадиров пригрозив Європі "дуже швидкою" війною, заявивши про готовність виконати наказ Путіна.

4 грудня 2025, 08:10
Голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров пообіцяв російському диктатору Володимиру Путіну "дуже швидку" перемогу у разі війни з Європою. Його звернення стало продовженням недавніх погроз Кремля щодо можливого конфлікту із Заходом.

Кадиров обіцяє Путіну "дуже швидку" перемогу у війні проти Європи

Рамзан Кадиров. Фото з відкритих джерел

Рамзан Кадиров у власному Telegram-каналі заявив, що його підрозділи "готові до бою" і залишаються "в очікуванні наказу" Путіна. За словами лідера Чечні, у разі початку війни російська сторона не буде "церемонитися", а сам конфлікт нібито завершиться "дуже швидко" і, як він підкреслив, "не на користь" європейських держав.

"Церемонитися точно не будемо, Володимире Володимировичу, чекаємо наказу! Все закінчиться дуже швидко і явно не на користь тих, хто вирішив розпочати війну з Росією", — заявив Кадиров.

Далі він перейшов до напівіронічної риторики, запитавши Путіна, чи не буде той "ображатися", якщо європейські країни "почнуть добровільно вибачатися".

Заяви Кадирова стали реакцією на слова Путіна від 2 грудня, у яких кремлівський лідер заявив, що Росія "готова" до військового зіткнення з Європою, хоча нібито не планує його розпочинати першою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Кадиров запевняв, що Росія нібито остаточно переможе Україну у війні до кінця 2024 року. Крім того, цей прогноз чеченського лідера виявився вже не першим хибним. Кадиров також заявляв, що війна в Україні закінчиться на користь РФ ще влітку 2024 року.

Також "Коментарі" писали, що у Росії визнали свій провал у війні проти України. Генерал заявив про жорсткий урок для РФ.



