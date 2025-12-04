Кадиров обіцяє Путіну "дуже швидку" перемогу у війні проти Європи

Рубрики
Slava Kot
Голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров пообіцяв російському диктатору Володимиру Путіну "дуже швидку" перемогу у разі війни з Європою. Його звернення стало продовженням недавніх погроз Кремля щодо можливого конфлікту із Заходом.
Рамзан Кадиров. Фото з відкритих джерел
Рамзан Кадиров у власному Telegram-каналі заявив, що його підрозділи "готові до бою" і залишаються "в очікуванні наказу" Путіна. За словами лідера Чечні, у разі початку війни російська сторона не буде "церемонитися", а сам конфлікт нібито завершиться "дуже швидко" і, як він підкреслив, "не на користь" європейських держав.
Далі він перейшов до напівіронічної риторики, запитавши Путіна, чи не буде той "ображатися", якщо європейські країни "почнуть добровільно вибачатися".
Заяви Кадирова стали реакцією на слова Путіна від 2 грудня, у яких кремлівський лідер заявив, що Росія "готова" до військового зіткнення з Європою, хоча нібито не планує його розпочинати першою.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Кадиров запевняв, що Росія нібито остаточно переможе Україну у війні до кінця 2024 року. Крім того, цей прогноз чеченського лідера виявився вже не першим хибним. Кадиров також заявляв, що війна в Україні закінчиться на користь РФ ще влітку 2024 року.
Також "Коментарі" писали, що у Росії визнали свій провал у війні проти України. Генерал заявив про жорсткий урок для РФ.