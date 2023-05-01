Кадыров объявил, что создаст собственную армию

Одиозный глава Чечни Рамзан Кадыров отличился идеей создать собственную армию "для защиты угнетенных народов в своем мире". Как заявил приспешник Путина во время выступления в Российском университете спецназа 30 апреля, целью его собственной армии якобы станет защита народов, которых притесняют в мире.

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

"В последнее время я все чаще думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ограничивают те страны, которые называют себя самыми демократичными", — заявил Кадыров.

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"Дон-дон" уверен, что к его армии присоединятся "люди со всего мира и патриоты, готовые отдать жизнь ради порядка".

Отметим, недавно Кадыров объявил, что из украинского плена в Грозный вернулось 5 "кадыровцев", которые остались без боеприпасов. Однако встречаться с ними он отказался, поскольку считает, что "нет никаких причин оказаться в плену".

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