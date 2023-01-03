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Кадыров оконфузился на пропагандистском телевидении России

Журналист спросил у Кадырова легкий вопрос, о чеченском лидере не смог дать конкретного ответа на него.

сегодня, 11:05
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Автор:

Slava Kot

Во время пресс-конференции Рамзану Кадырову был задан неудобный вопрос по литературе. Лидер Чечни пытался как-то выкрутиться, отвечая на этот вопрос. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского государственного деятеля Антона Геращенко.

Кадыров оконфузился на пропагандистском телевидении России

Кадыров уклонился от ответа на вопросы о книгах. Фото из открытых источников

Рамзан Кадыров встретился с журналистами пропагандистского российского телевидения. Чеченец думал, что вопросы будут легкими и удобными для него, и Кадыров сможет показать себя с лучшей стороны. Однако на один из таких простых вопросов лидер Чечни затруднился спокойно ответить.

Журналист спросил у Кадырова о том, какая книга или фильм больше всего поразили приспешника Путина в прошлом году.

"На самом деле я не люблю читать", — после короткой паузы ответил Кадыров и добавил, что якобы любит, чтобы писали о том, что он делает.

Геращенко отмечает, что Кадыров является почетным академиком наук Чечни и имеет несколько научных работ. Под видео, пользователи Twitter иронизировали над Кадыровым.

"Добро пожаловать в удивительный мир нематод", — комментирует член 104 разведывательного батальона голландских коммандос Франк Клаасен.

Это не первый раз Кадыров попадает в неудобные ситуации на российском телевидении. Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попало видео с чеченским лидером, на котором зрители студии аплодисментами приветствовали действия Кадырова, тогда как пользователей соцсетей рассмешили отжим чеченца.

Также "Комментарии" писали о том, что во временно оккупированном россиянами Мариуполе над аркой завода повесили изображения Путина, Кадырова и Пушилина.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1609865825262997506
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