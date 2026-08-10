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Кадыров отреагировал на массированную атаку дронов на Нижнекамск, но проигнорировал «украинский след»

Атака беспилотников на Татарстан: Кадыров заговорил о жертвах, избежав обвинений в адрес Украины

10 августа 2026, 15:39
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Недилько Ксения

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров публично отреагировал на масштабный удар беспилотных летательных аппаратов по Нижнекамску в Республике Татарстан. В своем обращении путинский ставленник выразил поддержку региону, где в результате воздушной атаки зафиксированы разрушения и пострадавшие среди гражданского населения.

Кадыров отреагировал на массированную атаку дронов на Нижнекамск, но проигнорировал «украинский след»

Рамзан Кадыров

Комментируя событие, чеченский лидер заявил о глубоком потрясении от поступивших из региона новостей.

"С глубокой болью, – отметил Кадыров, – воспринял трагическое известие из братского Татарстана. В результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск погибли мирные жители, многие получили ранения".

Он добавил, что сейчас вся республика находится в трауре о тех, чья жизнь оборвалась из-за этого события.

В своем тексте глава Чечни отдельно обратился к руководству Татарстана и местным жителям, отметив тесные связи между субъектами РФ.

"В этот трудный час выражаю самые искренние соболезнования Главе Республики Татарстан, дорогому БРАТУ Рустаму Минниханову, — подчеркнул он, — родным и близким погибших, всему братскому татарскому народу. Чеченская Республика всем сердцем разделяет вашу боль и скорбь".

По словам Кадырова, многолетние отношения между двумя республиками строятся на дружбе и единстве, поэтому любые подобные удары воспринимаются чеченской стороной очень остро.

"Поэтому случившееся сегодня мы воспринимаем как общую беду, — заявил глава Чечни. — Уверен, что руководство республики во главе с Рустамом Нургалиевичем сделает все необходимое для оказания помощи каждой пострадавшей семье".

В конце своего обращения путинист призвал высшие силы поддержать тех, кто потерял близких в этой катастрофе.

"От имени всего чеченского народа и от себя лично желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Прошу Всевышнего Аллаха, – подытожил Кадыров, – даровать погибшим Свою безграничную милость, а их родным и близким – терпение и силы перенести это тяжелое испытание".

Примечательно, что на фоне всеобщей истерии в российских милитари-блогах и государственных СМИ, чеченский диктатор продемонстрировал неожиданное воздержание. На протяжении всей своей речи он ни разу прямо не упомянул Украину и воздержался от традиционных для кремлевской пропаганды обвинений в адрес Киева в совершении этой атаки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что пропагандистка Маргарита Симоньян призвала еще яростнее бить по Украине после обстрела Татарстана.



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