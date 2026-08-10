«Треба шарашити ще лютіше»: Симоньян істерично відреагувала на атаку безпілотників у Татарстані

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Недилько Ксения
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала до посилення ударів по Україні після атаки безпілотників на Нижньокамськ, що в Республіці Татарстан. Про це вона написала у своїх соцмережах, традиційно використавши мову ворожнечі та пообіцявши фінансову підтримку постраждалим.
Маргарита Симоньян. Фото: Скриншот з відео росЗМІ
У своєму дописі рупор Кремля заявила, що внаслідок нальоту БПЛА на об'єкти в Нижньокамську нібито загинули 12 осіб, а ще 39 зазнали поранених. Через це в регіоні довелося оголосити жалобу.
Окрім агресивних закликів, медіаменеджерка вирішила влаштувати публічну акцію благодійності. Вона згадала свого померлого чоловіка, режисера Тиграна Кеосаяна, запропонувавши грошову допомогу тим, хто потрапив під удар.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у російському Татарстані вранці 10 серпня повідомили про масштабну атаку безпілотників. Основною ціллю, за попередніми даними, міг стати Нижньокамськ – один із ключових центрів нафтопереробки та нафтохімії Росії.