logo_ukra

BTC/USD

64848

ETH/USD

1906.62

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

51.78

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія «Треба шарашити ще лютіше»: Симоньян істерично відреагувала на атаку безпілотників у Татарстані
commentss НОВИНИ Всі новини

«Треба шарашити ще лютіше»: Симоньян істерично відреагувала на атаку безпілотників у Татарстані

Дрони в Нижньокамську: топпропагандистка Кремля обіцяє допомогу постраждалим та вимагає нових ударів

10 серпня 2026, 12:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала до посилення ударів по Україні після атаки безпілотників на Нижньокамськ, що в Республіці Татарстан. Про це вона написала у своїх соцмережах, традиційно використавши мову ворожнечі та пообіцявши фінансову підтримку постраждалим.

«Треба шарашити ще лютіше»: Симоньян істерично відреагувала на атаку безпілотників у Татарстані

Маргарита Симоньян. Фото: Скриншот з відео росЗМІ

У своєму дописі рупор Кремля заявила, що внаслідок нальоту БПЛА на об'єкти в Нижньокамську нібито загинули 12 осіб, а ще 39 зазнали поранених. Через це в регіоні довелося оголосити жалобу.

"Комментариев у меня нет, кроме того, что надо шарашить еще яростнее", — висловила агресію Симоньян, закликаючи російську армію до ще жорстокіших дій проти України. Одразу після цього вона спробувала запевнити свою аудиторію в ефективності дій окупаційних військ, додавши: "Но мы, собственно, это и делаем".

Окрім агресивних закликів, медіаменеджерка вирішила влаштувати публічну акцію благодійності. Вона згадала свого померлого чоловіка, режисера Тиграна Кеосаяна, запропонувавши грошову допомогу тим, хто потрапив під удар.

"Пишите, кому нужна помощь, мы с Тиграном поможем", — резюмувала пропагандистка, намагаючись згладити панічні настрої серед місцевого населення після успішної атаки на російський тил.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у російському Татарстані вранці 10 серпня повідомили про масштабну атаку безпілотників. Основною ціллю, за попередніми даними, міг стати Нижньокамськ – один із ключових центрів нафтопереробки та нафтохімії Росії.                                                                 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини