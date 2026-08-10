«Треба шарашити ще лютіше»: Симоньян істерично відреагувала на атаку безпілотників у Татарстані

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала до посилення ударів по Україні після атаки безпілотників на Нижньокамськ, що в Республіці Татарстан. Про це вона написала у своїх соцмережах, традиційно використавши мову ворожнечі та пообіцявши фінансову підтримку постраждалим.

Маргарита Симоньян. Фото: Скриншот з відео росЗМІ

У своєму дописі рупор Кремля заявила, що внаслідок нальоту БПЛА на об'єкти в Нижньокамську нібито загинули 12 осіб, а ще 39 зазнали поранених. Через це в регіоні довелося оголосити жалобу.

"Комментариев у меня нет, кроме того, что надо шарашить еще яростнее", — висловила агресію Симоньян, закликаючи російську армію до ще жорстокіших дій проти України. Одразу після цього вона спробувала запевнити свою аудиторію в ефективності дій окупаційних військ, додавши: "Но мы, собственно, это и делаем".

Окрім агресивних закликів, медіаменеджерка вирішила влаштувати публічну акцію благодійності. Вона згадала свого померлого чоловіка, режисера Тиграна Кеосаяна, запропонувавши грошову допомогу тим, хто потрапив під удар.

"Пишите, кому нужна помощь, мы с Тиграном поможем", — резюмувала пропагандистка, намагаючись згладити панічні настрої серед місцевого населення після успішної атаки на російський тил.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у російському Татарстані вранці 10 серпня повідомили про масштабну атаку безпілотників. Основною ціллю, за попередніми даними, міг стати Нижньокамськ – один із ключових центрів нафтопереробки та нафтохімії Росії.