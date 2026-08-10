Кадиров відреагував на масовану атаку дронів на Нижнєкамськ, але проігнорував «український слід»

Очільник Чечні Рамзан Кадиров публічно відреагував на масштабний удар безпілотних літальних апаратів по Нижнєкамську, що в Республіці Татарстан. У своєму зверненні путінський ставленик висловив підтримку регіону, де внаслідок повітряної атаки зафіксовано руйнування та постраждалих серед цивільного населення.

Рамзан Кадиров

Коментуючи подію, чеченський лідер заявив про глибоке потрясіння від новин, що надійшли з регіону.

"З глибоким болем, — зазначив Кадиров, — сприйняв трагічну звістку з братнього Татарстану. Внаслідок масованої атаки безпілотників на Нижнєкамськ загинули мирні жителі, багато людей отримали поранення".

Він додав, що зараз уся республіка перебуває в жалобі за тими, чиє життя обірвалося через цю подію.

У своєму тексті глава Чечні окремо звернувся до керівництва Татарстану та місцевих жителів, наголосивши на тісних зв'язках між суб'єктами РФ.

"У цю важку годину висловлюю найщиріші співчуття Главі Республіки Татарстан, дорогому БРАТУ Рустаму Мінніханову, — підкреслив він, — рідним і близьким загиблих, усьому братньому татарському народу. Чеченська Республіка всім серцем розділяє ваш біль і скорботу".

За словами Кадирова, багаторічні відносини між двома республіками будуються на дружбі та єдності, тому будь-які подібні удари сприймаються чеченською стороною дуже гостро.

"Тому те, що сталося сьогодні, ми сприймаємо як спільну біду, — заявив очільник Чечні. — Упевнений, що керівництво республіки на чолі з Рустамом Нургалієвичем зробить усе необхідне для надання допомоги кожній постраждалій родині".

Наприкінці свого звернення путініст закликав вищі сили підтримати тих, хто втратив близьких у цій катастрофі.

"Від імені всього чеченського народу і від себе особисто бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Прошу Всевишнього Аллаха, — підсумував Кадиров, — дарувати загиблим Свою безмежну милість, а їхнім рідним і близьким — терпіння та сили перенести це важке випробування".

Прикметно, що на тлі загальної істерії в російських мілітарі-блогах та державних ЗМІ, чеченський диктатор продемонстрував неочікувану стриманість. Протягом усієї своєї промови він жодного разу прямо не згадав Україну та утримався від традиційних для кремлівської пропаганди звинувачень на адресу Києва у здійсненні цієї атаки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що пропагандистка Маргарита Симоньян закликала ще лютіше бити по Україні після обстрілу Татарстану.