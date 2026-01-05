Кадыров после того, как чуть не умер, назначил 20-летнего сына на высокую должность в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 20-летнего сына Ахмата временным исполняющим обязанности вице-премьера Чеченской Республики. При этом он останется в должности министра по физической культуре и спорту. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на сообщение соратника Путина.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

Также исполнять обязанности замглавы правительства Чечни поручили министру региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что оба вновь назначенных должностных лица "имеют большой управленческий опыт, целый ряд исключительных профессиональных качеств, системный подход к работе и высокую ответственность", а также "глубоко понимают свои направления и уже внесли значительный вклад в развитие республики".

Следует отметить, что дети и близкие родственники Кадырова регулярно получают ключевые посты в Чечне, а также отмечаются высокими региональными наградами. В частности, дочь Рамзана Кадырова Хадижат в 24-летнем возрасте был назначен первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни.

Ахмат Кадыров еще в 18 лет вступил в должность заместителя министра спорта Чечни и министра по делам молодежи, а также стал президентом футбольного клуба "Ахмат". Другой сын Кадырова, Адам, в 16 лет был назначен "начальником отдела обеспечения безопасности" своего отца и куратором батальона имени шейха Мансура, участвующего в войне против Украины.

Позже Рамзан Кадыров сделал его куратором Российского университета спецподразделения имени Владимира Путина, расположенного в Гудермесе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров впервые с конца декабря появился на публике и держал трость в руках. Его появление произошло на фоне многочисленных сообщений в медиа о якобы резком ухудшении состояния здоровья и экстренной госпитализации в Москве, которые ранее чеченский лидер публично отрицал.

Кадыров посетил открытие школы хафизов (людей, знающих Коран наизусть) в селе Новый Шарой Ачхой-Мартановского района. На обнародованном видео видно, что он опирается на трость.

