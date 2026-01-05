Кадиров після того, як мало не помер призначив 20-річного сина на високу посаду у Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 20-річного сина Ахмата тимчасовим виконувачем обов’язків віцепрем’єра Чеченської Республіки. При цьому він залишиться на посаді міністра з фізичної культури та спорту. Про це повідомляє "Главком" із посиланням на допис соратника Путіна.

Рамзан Кадиров (фото з відкритих джерел)

Також виконувати обов’язки заступника голови уряду Чечні доручили міністру регіону з національної політики, зовнішніх зв’язків, друку та інформації Ахмеду Дудаєву.

Рамзан Кадиров підкреслив, що обидва новопризначені посадовці "мають великий управлінський досвід, цілу низку виняткових професійних якостей, системний підхід до роботи і високу відповідальність", а також "глибоко розуміють свої напрямки і вже зробили значний внесок у розвиток республіки".

Варто зауважити, що діти та близькі родичі Кадирова регулярно отримують ключові посади в Чечні, а також відзначаються високими регіональними нагородами. Зокрема, доньку Рамзана Кадирова Хадіжат у 24-річному віці призначили першою заступницею керівника адміністрації глави і уряду Чечні.

Ахмат Кадиров ще у 18 років обійняв посаду заступника міністра спорту Чечні та міністра у справах молоді, а також став президентом футбольного клубу "Ахмат". Інший син Кадирова, Адам, у 16 років був призначений "начальником відділу забезпечення безпеки" свого батька і куратором батальйону імені шейха Мансура, який бере участь у війні проти України.

Пізніше Рамзан Кадиров зробив його куратором Російського університету спецпідрозділу імені Володимира Путіна, розташованого в Гудермесі.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров уперше з кінця грудня з’явився на публіці та тримав тростину в руках. Його поява відбулася на тлі численних повідомлень у медіа про нібито різке погіршення стану здоров’я та екстрену госпіталізацію в Москві, які раніше чеченський лідер публічно заперечував.

Кадиров відвідав відкриття школи хафізів (людей, які знають Коран напам’ять) у селі Новий Шарой Ачхой-Мартановського району. На оприлюдненому відео видно, що він спирається на тростину.

