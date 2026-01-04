Кадиров уперше з'явився на публіці після новин про госпіталізацію: був з тростиною в руках (ФОТО)

Глава Чечні Рамзан Кадиров уперше з кінця грудня з’явився на публіці та тримав тростину в руках. Його поява відбулася на тлі численних повідомлень у медіа про нібито різке погіршення стану здоров’я та екстрену госпіталізацію в Москві, які раніше чеченський лідер публічно заперечував.

Рамзан Кадиров. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє "Новая газета. Европа", Кадиров відвідав відкриття школи хафізів (людей, які знають Коран напам’ять) у селі Новий Шарой Ачхой-Мартановського району. На оприлюдненому відео видно, що він спирається на тростину.

Кадиров з тростиною в руках

Видання зазначає, що відео було зняте у 2026 році. Це випливає зі слів радника глави Чечні Адама Шахідова, який 31 грудня говорив про школу як про об’єкт, що лише готується до відкриття.

Кадиров з тростиною в руках з'явився на публіці

Наприкінці грудня низка ЗМІ повідомляла, що після прибуття до Москви для участі в засіданні Держради стан здоров’я Кадирова нібито різко погіршився, і його вночі доставили до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ. Після цього він тривалий час не з’являвся на публіці, що лише посилило хвилю чуток навколо його самопочуття.

Сам Кадиров спростовував чутки та назвав повідомлення про його екстрену госпіталізацію "плітками сатаністів і неонацистів".

