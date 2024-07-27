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Кадыров пригрозил YouTube за поддержку "шайтанов"

Глава Чечни и Роскомнадзор заявили, что YouTube не уважает Россию

сегодня, 18:31
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Марьян Ощановский

Как сообщают российские медиа, YouTube заблокировал более 200 российских каналов, из-за чего 10 июля директору головного офиса Google было направлено очередное требование о разблокировании.

Кадыров пригрозил YouTube за поддержку "шайтанов"

Кадыров обвинил YouTube в неуважении к РФ. Фото из открытых источников

В Роскомнадзоре заявили, что компания Google продолжает нарушать российское законодательство и относится с неуважением к РФ. Позицию Роскомнадзора поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал заблокировать YouTube и все американские сайты и каналы на территории РФ.

"К сожалению, мы опаздываем – давно нужно было закрыть YouTube, немедленно заблокировать. Потому что все наши каналы, защищающие интересы России, Чеченской республики, интересы человека они сразу блокируют. А тех шайтанов, которые вводят людей в заблуждение, они поддерживают", — заявил Рамзан Кадырова.

По словам главы Чечни, россияне лоббируют чужие ресурсы, фильмы и клубы, используя зарубежные ресурсы. В качестве примера глава Чечни привел российские спортивные каналы, показывающие иностранные футбольные матчи и спортсменов.

"Наших не показывают. Мы говорим: давайте запретим покупать зарубежных футболистов, будем воспитывать своих, но нет. Богатые покупают иностранных футболистов, мы тоже хотим быть хотя бы в лиге, в десятке и тоже покупаем, вкладываем последние средства", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров приказал своим военным группировкам проводить массовые рейды, искать и наказывать всех причастных к "ваххабизму". Чеченский лидер пригрозил, что будет уничтожать родственников подозреваемых в экстремизме. Находящиеся за рубежом чеченские оппозиционеры рассказали, что после терактов в Дагестане Рамзан Кадыров приказал подконтрольным ему формированием провести рейды по Чечне.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/24245
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