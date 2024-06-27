Кадыров призвал прибегать к кровной мести: на что отреагировал лидер Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал своим военным группировкам проводить массовые рейды, искать и наказывать всех причастных к "ваххабизму". Чеченский лидер пригрозил, что будет уничтожать родственников подозреваемых в экстремизме.



Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

Находящиеся за рубежом чеченские оппозиционеры рассказали, что после терактов в Дагестане Рамзан Кадыров приказал подконтрольным ему формированием провести рейды по Чечне.

Кадыров свою деятельность называет способом обеспечить "общественную безопасность, профилактику терроризма и религиозного экстремизма". Кадыров заявил, что из-за событий в Дагестане, он будет противодействовать "радикальной идеологии, исходящей из европейских стран". Кроме того, чеченский лидер призвал к кровной мести.

"Если подозреваемый связан с шайтанами – надо наказать весь его род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полностью... И тот, кто посягает на брата (полицейского), он должен понимать, что по кровной мести убьем всех – отца, брата, дядю... Я обращаюсь к чеченскому народу – знайте, чем занимаются ваши дети. Вы все знаете симптомы ваххабизма, увидели – сразу сообщайте участковому", — сказал Кадыров.

Напомним, что в Дагестане произошла стрельба между полицейскими и вероятными сторонниками террористической группировки "Исламское государство". В ходе инцидента было убито по меньшей мере 20 человек, из них большинство российских полицейских.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали вероятных организаторов терактов в Дагестане. Институт изучения войны указывает, что Россия вместо борьбы с терроризмом пытается отвлечь внимание и во всем обвиняет Украину и Запад.

Также "Комментарии" писали о реакции Путина на теракт в Дагестане.