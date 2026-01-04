Кадыров впервые появился на публике после новостей о госпитализации: был с тростью в руках (ФОТО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые с конца декабря появился на публике и держал трость в руках. Его появление произошло на фоне многочисленных сообщений в медиа о якобы резком ухудшении состояния здоровья и экстренной госпитализации в Москве, которые ранее чеченский лидер публично отрицал.

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

Как сообщает "Новая газета. Европа", Кадыров посетил открытие школы хафизов (людей, знающих Коран наизусть) в селе Новый Шарой Ачхой-Мартановского района. На обнародованном видео видно, что он опирается на трость.

Кадыров с тростью в руках

Издание отмечает, что видео было снято в 2026 году. Это следует из слов советника главы Чечни Адама Шахидова, который 31 декабря говорил о школе как об объекте, который только готовится к открытию.

Кадыров с тростью в руках появился на публике

В конце декабря ряд СМИ сообщал, что по прибытии в Москву для участия в заседании Госсовета состояние здоровья Кадырова якобы резко ухудшилось, и его ночью доставили в Центральную клиническую больницу Управления делами президента РФ. После этого он долго не появлялся на публике, что лишь усилило волну слухов вокруг его самочувствия.

Сам Кадыров опровергал слухи и назвал сообщения о его экстренной госпитализации "сплетнями сатанистов и неонацистов".

