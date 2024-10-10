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Кадыров заявил, что его «заказали» и объявил «кровную месть» депутатам Госдумы

Кадыров заявил, что знает, сколько обещали заплатить за его устранение

сегодня, 12:34 comments1016
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Ткачик Олеся

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграме объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те не докажут, что не планировали покушение на него.

Кадыров заявил, что его «заказали» и объявил «кровную месть» депутатам Госдумы

Рамзан Кадыров

Так Кадыров высказался о перестрелке у офиса Wildberries в Москве. По словам главы Чечни, его "заказали" из-за обычной "бизнес-ситуации".

При этом Кадыров утверждает, что у него есть свидетели заказа, более того, он якобы даже знает сумму, которую были готовы заплатить за его убийство. После этого глава Чечни объявляет Керимову, Барахоеву и Курбанову кровную месть, если они не докажут обратное.

"Есть свидетели, и есть люди, у которых они меня заказывали, говоря "за сколько вы можете принять заказ", — заявил Кадыров.

До этого он заявил, что некоторые люди пытаются придать "национальный окрас" инциденту в офисе Wildberries.

При этом известно, что 18 сентября у офиса Wildberries в центре Москвы произошел вооруженный конфликт. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на "Динамо".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Кадыров также набросился с обвинениями властей России. Ему не понравилась политика ужесточения отношения к мигрантам. Он заявил, что миграционную политику если и менять, то не таким "отвратительным образом", когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. По его словам, правоохранители задерживают мигрантов без каких-либо церемоний, причём в последнее время мероприятия эти проводятся очень жёстко. Кадыров допустил, что кто-то сталкивает Россию с "братскими регионами".




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Источник: https://t.me/RKadyrov_95/5157
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