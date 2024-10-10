Кадыров заявил, что его «заказали» и объявил «кровную месть» депутатам Госдумы

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Ткачик Олеся
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграме объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те не докажут, что не планировали покушение на него.
Рамзан Кадыров
Так Кадыров высказался о перестрелке у офиса Wildberries в Москве. По словам главы Чечни, его "заказали" из-за обычной "бизнес-ситуации".
При этом Кадыров утверждает, что у него есть свидетели заказа, более того, он якобы даже знает сумму, которую были готовы заплатить за его убийство. После этого глава Чечни объявляет Керимову, Барахоеву и Курбанову кровную месть, если они не докажут обратное.
До этого он заявил, что некоторые люди пытаются придать "национальный окрас" инциденту в офисе Wildberries.
При этом известно, что 18 сентября у офиса Wildberries в центре Москвы произошел вооруженный конфликт. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на "Динамо".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Кадыров также набросился с обвинениями властей России. Ему не понравилась политика ужесточения отношения к мигрантам. Он заявил, что миграционную политику если и менять, то не таким "отвратительным образом", когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. По его словам, правоохранители задерживают мигрантов без каких-либо церемоний, причём в последнее время мероприятия эти проводятся очень жёстко. Кадыров допустил, что кто-то сталкивает Россию с "братскими регионами".
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