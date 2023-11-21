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Кадыров жалуется на Путина, долго не приезжающего в Чечню (ВИДЕО)

Во время совещания с Путиным Кадыров хвалит российского диктатора за восстановление Чечни, которую по приказу Путина обстреливали россияне во второй российско-чеченской войне.

сегодня, 09:50
Автор:
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Slava Kot
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Лидер Чечни Рамзан Кадыров во время очередного совещания с президентом России заикаясь попытался покритиковать Путина, который давно не приезжал на территории кавказских республик.

Кадыров жалуется на Путина, долго не приезжающего в Чечню (ВИДЕО)

Кадыров критикует Путина, который не приезжает в Чечню. Фото из открытых источников

Во время онлайн-совещания Рамзан Кадыров хвалил Путина за восстановление Чечни, которую Россия тотально уничтожала во время российско-чеченских войн.


"Мы не подведем и готовы выполнить какие-либо ваши приказы. Спасибо за внимание, которое вы уделяете Чеченской республике", — сказал Кадыров, и начал заикаясь критиковать Путина, который долго не приезжал в Чечню.

Соответствующий отрывок из совещания Путина опубликовал советник МВД Украины Антон Геращенко, объясняющий, что война в Чечне дала российскому президенту значительную популярность в РФ.

"Она была уничтожена Россией во время Второй чеченской войны ("покорение" Чечни всегда считалось одним из великих достижений Путина и приобрело ему большую популярность в Российской Федерации). Сейчас Кадыров и его клан пользуются властью в Чечне и обогащаются там в обмен на лояльность Путину", – пишет Геращенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин в одном из своих выступлений заявил, что не верил в войну против Украины до 2014 года. Российский президент назвал причины начала военного конфликта в Украине.

Также "Комментарии" писали, что президент США Джо Байден сделал сравнение между ХАМАС и президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер считает, что они стремятся уничтожить соседние страны и пытаются воспользоваться нестабильной ситуацией в регионе для своих целей.



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