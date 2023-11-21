Кадыров жалуется на Путина, долго не приезжающего в Чечню (ВИДЕО)

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Slava Kot
Лидер Чечни Рамзан Кадыров во время очередного совещания с президентом России заикаясь попытался покритиковать Путина, который давно не приезжал на территории кавказских республик.
Кадыров критикует Путина, который не приезжает в Чечню. Фото из открытых источников
Во время онлайн-совещания Рамзан Кадыров хвалил Путина за восстановление Чечни, которую Россия тотально уничтожала во время российско-чеченских войн.
Соответствующий отрывок из совещания Путина опубликовал советник МВД Украины Антон Геращенко, объясняющий, что война в Чечне дала российскому президенту значительную популярность в РФ.
Также "Комментарии" писали, что президент США Джо Байден сделал сравнение между ХАМАС и президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер считает, что они стремятся уничтожить соседние страны и пытаются воспользоваться нестабильной ситуацией в регионе для своих целей.
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