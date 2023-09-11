Как добиться изменений внутри России – кто может стать преемником Путина

Длительную войну Россия не выдержит в экономическом плане, однако Украине стоит быть готовой именно к ней. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist, подчеркнув, что российский диктатор Владимир Путин не понимает до конца, насколько хрупкая в РФ экономика. На усугубление внутренней ситуации в стране-агрессоре, по мнению Зеленского, повлияют также атаки украинских дронов и слабеющий авторитет путинского режима, подкошенный, в том числе, мятежом вагнеровцев. Согласны ли с такими оценками ситуации? Каковы перспективы краха путинского режима – кто может стать потенциальным преемником? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Кремль. Фото: из открытых источников

Необходимо предлагать модель другой России

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник рассуждает следующим образом:

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"Президент Украины демонстрирует уверенность в победе – и для внутреннего потребителя, и для внешних партнеров. Но поскольку стало очевидно, что война в быстрые сроки не закончится (это возможно только при условии некой непредсказуемой случайности или переговоров – пока ни то, ни другое не просматривается), что не будет стремительного прорыва и победы, что планы по контрнаступлению приходится пересматривать – Зеленский и его команда активно начали готовить всех к длительному противостоянию. От представителей Офиса президента, от военных, от ряда экспертов то и дело звучат месседжи в стиле – война будет длительной, но стратегически Украина обязательно победит".

Насколько эти оценки, включая внутреннее состояние РФ, соответствуют действительности – сказать сложно, считает эксперт. По его словам, очевидно, что президент владеет более широким спектром информации.

при отсутствии выхода – просто приведут к дополнительной мобилизации российского общества вокруг путинского режима", – предупреждает Руслан Бортник. "Но я убежден, что для российского общества необходимо оставлять "окошко" на Запад. То самое, которого когда-то прорубил император Петр Первый – и которое активно заколачивает Путин. Нет сомнений, что ухудшение экономической ситуации (а санкции делают свое дело), с безопасностью (война всё чаще приходит на российскую территорию

Следовательно, продолжает он, на фоне борьбы на фронте, усиления санкций, политически и социально дестабилизирующих ударов беспилотниками, необходимо предлагать модель другой России. Страны, которая сохраняется как государство, но меняет формат управления и геополитические цели.

Такой четкий образ другой РФ может подтолкнуть, а потом и привести ее к серьезным внутренним изменениям, считает директор УИП.

Транзитером власти в РФ может стать бывший вице-президент РФ Александр Руцкой

Политический эксперт Александр Антонюк не исключает, что на случай, если в РФ начнется неконтролируемая (или контролируемая) смута, встанет вопрос – может ли она в принципе сохраниться как государство. И тогда нужно будет срочно искать транзитера власти. Таким, по его мнению (учитывая, что в сохранении РФ в международно признанных границах заинтересован даже Запад), может стать бывший вице-президент РФ Александр Руцкой.

"Да, ему 16 сентября исполнится уже 76 лет. Но с точки зрения возрастного ценза – это вписывается в нынешнюю теорию управления Россией. К тому же, он выходец из Украины (родился в Хмельницкой области). Но при этом является типичным российским империалистом. Интересно, что, если изначально он поддержал широкомасштабную агрессию РФ против Украины, то примерно с сентября прошлого года начал критиковать действия путинского режима. Он открыто заявлял, что нынешняя российская армия неспособна выполнять подобного рода "операции", что денацификация и демилитаризация – глупость, что внятных целей у вторжения нет. За такие слова кто-то другой схлопотал бы уже лет десять (за дискредитацию российской армии). Но Руцкого не трогают. На какое-то время он пропал и поля зрения. Потом снова начал появляться, причем на каналах, которые курирует всё та же российская военная разведка", – отмечает Александр Антонюк.

Это, акцентирует он, – одна из версий того, как могут развиваться события в РФ дальше. У эксперта нет сомнений, что российская масса проголосует так, как надо. При условии, что Путин отойдет от власти (не важно каким именно образом, включая физическую смерть).

"Поскольку Руцкой не пребывает во власти, но при этом отвечает рациональному общественному запросу (пусть даже с империалистическим уклоном), он удовлетворит россиян. Удовлетворит и западных политиков, особенно старой закалки, которые были активны в период СССР и вскоре после его распада. Он – прогнозируем, является рукопожатым. Так что следует смотреть именно на таких персонажей. Не из числа тех, кто сейчас при власти, а потому — токсичен, с клеймом", – поясняет Александр Антонюк.

Ну, а российские спецслужбы, продолжает он, умеют грамотно разыгрывать карты. Создавать иллюзию, в том числе псевдодемократическую. Как было в 90-х, когда роль транзитера власти исполнил Борис Ельцин.

"КГБ (ставшее потом ФСБ) буквально за полгода до развала СССР, понимая неминуемость его краха, поставило задание – пусть даже спустя десятилетия, добиться восстановления монстра-империи в плюс-минус советских границах. И Ельцина, Путина — начали "вести" уже тогда. Могут провернуть что-то подобное и сейчас. При этом Сохранение же РФ в нынешних масштабах – это угроза. И для Украины, и для глобальной безопасности, – уверен эксперт. – Однако коррупция, тщеславие, популисты, радикалы есть и на Западе. Следовательно, там могут принять нового президента РФ без развала РФ. Лишь бы он не был из нынешней обоймы представителей путинского режима".

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