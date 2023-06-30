Российский режим – на финишной прямой: что ждет Путина после бунта Пригожина

Спустя почти неделю после бунта вагнеровцев, который удивительным образом начался и закончился за один день, 24 июня, след главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, якобы реабилитированного, затерялся. А Кремль, похоже, начал охоту на помогавших вагнеровцам генералам. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины уверяет, что началась активная фаза противостояния между представителями ФСБ и российского министерства обороны. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" понятные на данный момент последствия мятежа Пригожина и его наемников.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В РФ не работают основные предохранители, которые должны быть в любом госаппарате для сохранения целостности и единства государства

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко поделился таким комментарием:

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что государственная машина в РФ не работает. Что не работают основные предохранители, которые должны быть в любом госаппарате для сохранения целостности и единства государства. Существует серьезный кризис в так называемой правящей элите. Есть много тех, кто хочет, чтобы этот агрессивный период истории РФ, наконец, завершился. Хочет, прежде всего, из личных, эгоистичных соображений. Что для нас, впрочем, не имеет значения". "Так называемый недобунт в недоимперии продемонстрировал

Суть в том, продолжает эксперт, что нынешний российский режим вышел на свою финишную прямую. И теперь вопрос лишь в том, как быстро он эту прямую преодолеет.

"Всё, что мы увидели, свидетельствует о хрупкости, слабости путинского режима. И это позитивный вывод для нас, – подчеркивает Владимир Огрызко.

Но, акцентирует он, следует понимать, что способность этого режима продолжать свою агонию стопроцентно зависит от того, что произойдет на украинских полях сражений.

"Чем быстрее ВСУ выгонят российскую армию с украинской земли, тем быстрее закончится агония путинского режима, – поясняет эксперт. – После военного поражения в Украине у Путина и его камарильи практически не будет шансов остаться у власти. Исторически так сложилось, что слабый царь в России долго не живет".

Сильный лидер подавил бы мятеж быстро и жестко, но в РФ этого не произошло

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что на сегодняшний день ситуация с пригожинским мятежом и его последствиями выглядит следующим образом: каждый пытается "надуть" каждого. В лучших российских традициях.

"Очевидно, что Путин продемонстрировал слабость. Как очевидно и то, что Путин в России, действительно, коллективный. Не было каких-то решительных действий ни от него, ни в целом от вертикали власти", – напоминает эксперт.

Он обращает внимание, что переобувание всех и вся в воздухе просто зашкаливает. В субботу днем Путин говорит о ноже в спину, о необходимости наказания мятежников. Возбуждаются соответствующие дела. В итоге — дела закрыты, все как бы прощены.

А даже если так – это капля в море. На Москву шли тысячи вооруженных людей. И что? Всё, что может Путин – записывать новые обращения и хвалить армию и Росгвардию за то, что они якобы спасли страну? Похоже, он не то, чтобы не хочет, но попросту не может ничего сделать. Потому что есть определенные группы, которые усилились – и усилили свое влияние на ослабевшего хозяина Кремля. Потерявшего возможность единолично принимать те или иные решения. Сильный лидер подавил бы мятеж быстро и жестко. Бунтовщиков показательно наказать. Массово. Сурово. Ничего подобного не произошло, – подчеркивает Игорь Петренко. – Да, есть противоречивая информация о местонахождении Пригожина. Точно мы ничего не знаем. Но это не отменяет того, что данный бунт показало слабость Путина и всей российской власти ". "Есть противоречивая информация по генералу Суровикину, якобы способствовавшему мятежу. Но арестован он или нет — не ясно до сих пор

Всё это, отмечает эксперт, конечно, хорошо для Украины. Как и то, что вагнеровцы, похоже, больше не будут воевать в нашей стране. По крайней мере, так утверждает глава ГУР Кирилл Буданов.

это уже проблемы Лукашенко. Который точно не заинтересован, чтобы вагнеровцы надолго угнездились в его стране", – считает эксперт. "Ну, а чем пригожинские наемники будут заниматься в Беларуси, куда им якобы разрешили отойти

По его мнению, Пригожина рано списывать со счетов. Хоть некоторые и считают, что у него фактически на лбу нарисована мишень.

"Вряд ли Пригожин так прост, что позволит себя легко убрать. Но это не столь важно, – отмечает Игорь Петренко. – Важно то, что он создал прецедент. И что другие могут пойти по его стопам. Или, по крайней мере, угрожать Путину, что – пойдут".

Понятно, продолжает эксперт, что сейчас многие представители власти, силовых структур, пишут в РФ объяснительные записки по поводу того, как отреагировали (не отреагировали) на пригожинский бунт. Но это, акцентирует он, точно не та реакция, которой ожидали от хозяина Кремля.

весь мир увидел слабость путинского режима. И это сигнал всем, в том числе нашим зарубежным партнерам. Нужно лучше и быстрее вооружать Украину, больше давить санкциями на РФ, не опасаясь, что Путин что-то такое выкинет в ответ. Он не может справиться даже с ситуацией в своей стране. И точно не тот, кто держит слово и выполняет договоренности – это уже сигнал тем, кто пытается поддерживать отношения с ним. Задача Украины – подчеркивать эти моменты, путинскую слабость, слабость российской власти в принципе. И всеми силами приближать победу над агрессором". "Возможно, со временем будут какие-то кадровые изменения. Но момент, когда Путин должен был продемонстрировать силу и незыблемость своего режима, упущен, – уверен Игорь Петренко. – И, как верно отметил президент Украины Владимир Зеленский

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