Кто и почему прибыл на парад к Путину – есть ли риск втягивания стран ОДКБ в войну против Украины

В обновленном отчете Института изучения войны (ISW) сообщается, что российский диктатор Владимир Путин пытается использовать парад Победы в Москве, чтобы продемонстрировать свое влияние в Центральной Азии. Именно поэтому заявлено участие в мероприятиях 9 мая президента Казахстана (Касым-Жомарт Токаев), Кыргызстана (Садыр Джапаров), Узбекистана (Шавкат Мирзиёев) и Таджикистана (Эмомали Рахмон). Не обойдется без премьера Армении (Никол Пашинян) и верного кремлевского вассала – самопровозглашенного президента Беларуси (Александр Лукашенко). О чем говорит подобный "букет", собранный Путиным для очередного дня победобесия? Есть ли риски провокаций, с помощью которых РФ может попытаться втянуть коллег по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) в войну против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Парад в Москве. Фото: из открытых источников

Прибывшие на парад лидеры просто не хотели осложнять отношения с РФ

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

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Это о многом говорит". "Не думаю, что прибытие на путинский парад представителей Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, а также Армении и Беларуси, превратится в площадку для втягивания этих стран в войну против Украины. Это РФ пыталась сделать и ранее, когда специально собиралась ОДКБ. Ничего не вышло. К тому же, 26 апреля резолюцию Генассамблеи ООН, в которой, среди прочего, осуждалась российская агрессия против Украины, поддержали те же Армения и Казахстан, хоть ранее подобного не делали

Что же до присутствия на сегодняшнем параде в РФ представителей той же Центральной Азии это, по мнению эксперта, больше связано с тем, что в их странах 9 мая также считается Днем Победы.

"Скорее всего, были некие переговоры об их присутствии. Не исключено, что звонил лично Путин, которому важно было не оказаться в этот день в одиночестве или только с Лукашенко, – отмечает Виталий Бала. – Думаю, все, кто сегодня прибыл на это действо, просто не захотели портить отношения с РФ, от которой в той или иной мере зависят. Для них такой визит, по большому счету, ничего не стоит. Не подчеркивает, несмотря на определенные заявления того же ISW, некое серьезное российское влияние в Центральной Азии. В этой ситуации следует вспоминать известное выражение "Восток – дело тонкое". Так что прибывшие лидеры просто не хотели осложнять отношения с РФ, тем более, что в их странах реально большинство празднует 9 мая".

Прибытие иностранных лидеров на парад в Москву связано с тем, что среднеазиатские страны находятся на обочине мировой экономики и геополитики

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш напоминает, что, когда в 2008 году Путин решил бомбить Тбилиси, к нему прибыли пять президентов – и он решил отказаться от очередной военного преступления.

Путин испугался и спрятался поглубже в бункере. А потом подумал – почему бы не пригласить лидеров других стран? Фактически прикрыться ими для проведения очередного атака победобесия. А потом его ФСБ-шная логика могла подсказать более удобное для Кремля решение – под видом украинцев сделать какую-то атаку именно в этот день. Не факт, что прямо на параде, который проходит прямо сейчас (в одиннадцатом часу дня). Но – плюс-минус, – размышляет эксперт. – И, само собой, всё свалить на Украину, представив ее как страну-террориста (что давно и безуспешно пытается сделать рос-пропаганда). Надеюсь, прибывшие в Москву лидеры предупредили Путина, что догадываются о его планах. И что, если что-то пойдет не так, виновата будет именно Россия". "Так как украинские волонтеры, военные, аналитики прогнозировали, что российский парад победы могут посетить неизвестные беспилотники, как уже навещали Кремль

Ну, а само прибытие иностранных лидеров (если не брать в расчет вассального Лукашенко и зависящего от РФ в рамках противостояния с Азербайджаном Пашиняна) связано с тем, что среднеазиатские страны находятся на обочине мировой экономики и геополитики, поясняет Денис Богуш. Лишь недавно туда стал заходить Китай со своими далеко идущими планами. Но влияние РФ там еще достаточно сильное. В том числе экономическое. И за сам факт своего присутствия на этом параде они вполне могли попросить некие преференции, предполагает эксперт.

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