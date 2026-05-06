Как может закончиться правление Путина: три главных сценария конца для диктатора РФ

Британский журналист Марк Беннеттс в своем анализе описывает несколько возможных сценариев того, чем может завершиться правление Владимира Путина. Среди вариантов обозреватель The Times предлагает государственный переворот, передачу власти преемнику или пожизненное пребывание Путина у власти.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет Беннеттс, согласно действующей Конституции РФ Путин может оставаться президентом до 2036 года. В тот момент ему будет 83 года. Однако война, экономическое давление и рост недовольства среди элит подвергают сомнению, сможет ли российский диктатор самостоятельно определить момент своего ухода.

Переворот в Кремле

Одним из ключевых сценариев Беннеттс называет возможный сговор в окружении Путина. По данным западных источников, Кремль уже усилил меры безопасности, в частности, ограничил использование интернета среди чиновников, а сам Путин все реже появляется на публике и проводит время в закрытых резиденциях.

Особое внимание аналитик обращает на фигуру Сергея Шойгу, который, несмотря на потерю должности министра обороны, сохраняет влияние в военных кругах. Его имя связывают с потенциальными рисками для стабильности Путина и фактором возможного переворота в Кремле.

Кроме того, рейтинги Путина снизились до рекордных показателей с начала полномасштабного вторжения в Украину и составляют около 65%. Такие факторы могут привести к попытке переворота в Кремле.

Сценарий преемника Путина

Беннеттс описывает и другой вариант конца Путина, а именно через контролируемую им передачу власти. Журналист указывает, что правление самого Путина началось с того, когда в 1999 году тогдашний президент РФ Борис Ельцин объявил руководителя службы безопасности ФСБ своим преемником в обмен на безопасность самого Ельцина и его семьи.

Среди потенциальных преемников Путина называют несколько представителей нынешней элиты РФ. В частности, в список попали: бывший охранник, ныне являющийся ключевым помощником Путина, Алексей Дюмин; мэр Москвы Сергей Собянин; заместитель премьер-министра Дмитрий Патрушев, являющийся сыном Николая Патрушева, знающего Путина десятилетиями.

Таким образом, Путин может получить гарантии безопасности после ухода от власти.

Пожизненное правление Путина

Еще один сценарий от Беннеттса означает пожизненное правление Путина в должности главы РФ. Журналист указывает, что исторически это не исключение для России, где многие лидеры оставались у власти до смерти, в частности Сталин умер в 1953 году в возрасте 74 лет. Однако Беннеттс отмечает, что у Путина есть некоторые преимущества по сравнению со Сталиным.

"Однако Путин пользуется медицинским обслуживанием мирового уровня и редко употребляет алкоголь. Несмотря на постоянные слухи о том, что он может страдать смертельной болезнью, нет веских доказательств его плохого здоровья", — объясняет журналист.

Кроме того Беннеттс напомнил прошлогодний эпизод, когда Путин и руководитель КНР Си Цзиньпин обсуждали способы продления жизни. Российский диктатор тогда заявил, что биотехнологии постоянно развиваются, органы человека можно постоянно пересаживать: "Чем дольше вы живете, тем младше становитесь, и можно даже достичь бессмертия".

