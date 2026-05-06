Как может закончиться правление Путина: три главных сценария конца для диктатора РФ

Slava Kot
Британский журналист Марк Беннеттс в своем анализе описывает несколько возможных сценариев того, чем может завершиться правление Владимира Путина. Среди вариантов обозреватель The Times предлагает государственный переворот, передачу власти преемнику или пожизненное пребывание Путина у власти.
Как пишет Беннеттс, согласно действующей Конституции РФ Путин может оставаться президентом до 2036 года. В тот момент ему будет 83 года. Однако война, экономическое давление и рост недовольства среди элит подвергают сомнению, сможет ли российский диктатор самостоятельно определить момент своего ухода.
Одним из ключевых сценариев Беннеттс называет возможный сговор в окружении Путина. По данным западных источников, Кремль уже усилил меры безопасности, в частности, ограничил использование интернета среди чиновников, а сам Путин все реже появляется на публике и проводит время в закрытых резиденциях.
Особое внимание аналитик обращает на фигуру Сергея Шойгу, который, несмотря на потерю должности министра обороны, сохраняет влияние в военных кругах. Его имя связывают с потенциальными рисками для стабильности Путина и фактором возможного переворота в Кремле.
Кроме того, рейтинги Путина снизились до рекордных показателей с начала полномасштабного вторжения в Украину и составляют около 65%. Такие факторы могут привести к попытке переворота в Кремле.
Беннеттс описывает и другой вариант конца Путина, а именно через контролируемую им передачу власти. Журналист указывает, что правление самого Путина началось с того, когда в 1999 году тогдашний президент РФ Борис Ельцин объявил руководителя службы безопасности ФСБ своим преемником в обмен на безопасность самого Ельцина и его семьи.
Среди потенциальных преемников Путина называют несколько представителей нынешней элиты РФ. В частности, в список попали: бывший охранник, ныне являющийся ключевым помощником Путина, Алексей Дюмин; мэр Москвы Сергей Собянин; заместитель премьер-министра Дмитрий Патрушев, являющийся сыном Николая Патрушева, знающего Путина десятилетиями.
Таким образом, Путин может получить гарантии безопасности после ухода от власти.
Еще один сценарий от Беннеттса означает пожизненное правление Путина в должности главы РФ. Журналист указывает, что исторически это не исключение для России, где многие лидеры оставались у власти до смерти, в частности Сталин умер в 1953 году в возрасте 74 лет. Однако Беннеттс отмечает, что у Путина есть некоторые преимущества по сравнению со Сталиным.
Кроме того Беннеттс напомнил прошлогодний эпизод, когда Путин и руководитель КНР Си Цзиньпин обсуждали способы продления жизни. Российский диктатор тогда заявил, что биотехнологии постоянно развиваются, органы человека можно постоянно пересаживать: "Чем дольше вы живете, тем младше становитесь, и можно даже достичь бессмертия".
