Як може закінчитися правління Путіна: три головні сценарії кінця для диктатора РФ

Британський журналіст Марк Беннеттс у своєму аналізі окреслює кілька можливих сценаріїв того, чим може завершитися правління Володимира Путіна. Серед варіантів оглядач The Times пропонує державний переворот, передачу влади наступнику або довічне перебування Путіна при владі.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише Беннеттс, згідно з чинною Конституцією РФ, Путін може залишатися президентом до 2036 року. На той момент йому буде 83 роки. Однак війна, економічний тиск і зростання невдоволення серед еліт ставлять під сумнів, чи зможе російський диктатор самостійно визначити момент свого відходу.

Переворот у Кремлі

Одним із ключових сценаріїв Беннеттс називає можливу змову в оточенні Путіна. За даними західних джерел, Кремль вже посилив заходи безпеки, зокрема обмежив використання інтернету серед чиновників, а сам Путін дедалі рідше з’являється на публіці та проводить час у закритих резиденціях.

Особливу увагу аналітик звертає на фігуру Сергія Шойгу, який, попри втрату посади міністра оборони, зберігає вплив у військових колах. Його ім’я пов’язують із потенційними ризиками для стабільності режиму Путіна та фактором можливого перевороту у Кремлі.

Крім того, рейтинги Путіна знизилися до рекордних показників з початку повномасштабного вторгнення в Україну та становлять близько 65%. Такі фактори можуть призвести до спроби перевороту у Кремлі.

Сценарій наступника Путіна

Беннеттс описує й інший варіант кінця Путіна, а саме через контрольовану ним передачу влади. Журналіст вказує, що правління самого Путіна почалося з того, коли у 1999 році тодішній президент РФ Борис Єльцин оголосив очільника служби безпеки ФСБ своїм наступником в обмін на безпеку самого Єльцина та його сім’ї.

Серед потенційних наступників Путіна називають кількох представників нинішньої еліти РФ. Зокрема у список потрапили: колишній охоронець, який нині є ключовим помічником Путіна, Олексій Дюмін; мер Москви Сергій Собянін; заступник прем'єр-міністра Дмитро Патрушев, який є сином Миколи Патрушева, який знає Путіна десятиліттями.

Таким чином Путін може отримати гарантії безпеки після відходу від влади.

Довічне правління Путіна

Ще один сценарій від Беннеттса означає довічне правління Путіна на посаді очільника РФ. Журналіст вказує, що історично це не є винятком для Росії, де багато лідерів залишалися при владі до смерті, зокрема Сталін помер у 1953 році у віці 74 років. Однак Беннеттс зауважує, що Путін має деякі переваги порівняно зі Сталіним.

"Проте Путін користується медичним обслуговуванням світового рівня і рідко вживає алкоголь. Незважаючи на постійні чутки про те, що він може страждати від смертельної хвороби, немає вагомих доказів його поганого здоров’я", – пояснює журналіст.

Крім того, Беннеттс нагадав минулорічний епізод, коли Путін і керівник КНР Сі Цзіньпін обговорювали способи продовження життя. Російський диктатор тоді заявив, що біотехнології постійно розвиваються, органи людини можна постійно пересаджувати: "Чим довше ви живете, тим молодшими стаєте, і можна навіть досягти безсмертя".

