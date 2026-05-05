Впав на саме дно: в Росії перестали публікувати рейтинг Путіна

У Росії припинили публікацію щотижневих рейтингів довіри до очільника Кремля Володимира Путіна. Це сталося на тлі помітного зниження показників російського диктатора. Останні дані, які традиційно оприлюднює ВЦВГД, цього разу не з’явилися у встановлені терміни.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє The Moscow Times, рейтинг Путіна не публікується з кінця квітня після кількох тижнів поспіль падіння рівня підтримки. Показники російського диктатора мали з’явитися у вихідний день 1 травня. Однак навіть 4 травня, який є робочим днем, рейтинг Путіна не з’явився. Для прикладу, минулого року ВЦВГД публікував рейтинг Путіна 9 травня, незважаючи на вихідний день.

Востаннє опублікований показник довіри до лідера РФ опустився приблизно до 65%, що стало одним із найнижчих значень за останні роки. Загалом із початку року рівень схвалення Путіна втратив 12 відсоткових пунктів. Подібне падіння є найсерйознішим для російського диктатора з часів пенсійної реформи 2018 року. Тоді Путін втратив 19 пунктів, а його рейтинг опустився з 81,5% до 62,5%.

Водночас Фонд "Громадська думка" опублікував показники 1 травня та зафіксував зниження рейтингу Путіна до 73%. Це мінімальний рівень підтримки російського диктатора з початку повномасштабної війни проти України. Торік цей показник перевищував 78%.

Як вказує політолог Аббас Галлямов цифри ФОМ та ВЦВГД, близькі до 70%, нічого не говорять про реальну популярність Путіна.

"Насправді вони вказують на співвідношення числа тих, хто боїться і не боїться говорити соціологам правду про своє ставлення до президента", — стверджує Галлямов та додає, що головний висновок, який слідує за опитуваннями останніх тижнів, полягає в тому, що "людей настільки обурює те, що відбувається, що вони потроху починають втрачати страх".

